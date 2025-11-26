„Bei Bundesligaklubs sollte ein Umdenken erfolgen“

Historischer Erfolg

Was andere Teenager auf der Playstation erleben, ist für die rot-weiß-roten Kicker-Jungstars in den letzten Wochen zur Realität geworden. Goalgetter Johannes Moser & Co. leben ihren Kindheitstraum, noch nie zuvor hatte es eine österreichische Nachwuchsmannschaft bei einer WM ins Endspiel geschafft. Teamspirit, mentale Stärke und eiskalt vor dem Tor – mit sieben Siegen bei einer WM-Endrunde schrieb die Truppe von Trainer Hermann Stadler rot-weiß-rote Sportgeschichte.