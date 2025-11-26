Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Krimi um Ukrainer

Leiche in brennendem Pkw stellt Polizei vor Rätsel

Wien
26.11.2025 08:45
In der Donaustadt laufen die Brandermittlungen auf Hochtouren (Archivbild).
In der Donaustadt laufen die Brandermittlungen auf Hochtouren (Archivbild).(Bild: P. Huber)

Schock in der Nacht auf Mittwoch in Wien-Donaustadt! In einem völlig ausgebrannten Auto wurde eine Leiche auf der Rückbank des Wagens entdeckt. Noch ist unklar, wie es zu der Tragödie gekommen war.

0 Kommentare

Die Einsatzkräfte wurden gegen 0.30 Uhr von Passanten alarmiert. Der Wagen war nach Angaben der Wiener Polizei und der Berufsfeuerwehr beim Eintreffen bereits vollkommen ausgebrannt. Im Inneren befand sich die Leiche eines Mannes. Bei dem Opfer, das auf der Rückbank vorgefunden wurde, handelt es sich laut „Krone“-Informationen um einen Ukrainer Anfang 20. 

Brandermittlungen laufen
Die Experten der Brandermittlung arbeiten derzeit auf Hochtouren. Ob es sich um einen Unfall, einen medizinischen Notfall oder ein mögliches Verbrechen handelt, ist noch völlig offen. 

Porträt von Hannah Tilly
Hannah Tilly
Porträt von Hannah Neudeck
Hannah Neudeck
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Polizei
RätselAuto
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
3° / 4°
Symbol stark bewölkt
Wien 11. Simmering
3° / 4°
Symbol stark bewölkt
Wien 14. Penzing
2° / 3°
Symbol bedeckt
Wien 19. Döbling
2° / 4°
Symbol bedeckt
Wien 21. Floridsdorf
2° / 4°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Australiens Parlament
Politikerin löst mit Burka-Auftritt Empörung aus
Von links: Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz und Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula ...
Brasilien-Äußerung
Lula: „Merz hätte in einer Bar tanzen sollen“
Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Historischer Triumph! Österreich im WM-Finale
157.001 mal gelesen
Österreichs Youngsters haben es tatsächlich geschafft: Nur mehr ein Sieg fehlt zum ...
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
129.683 mal gelesen
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
113.413 mal gelesen
Medizinerin fand Missbrauchsbilder, fotografierte sie und speicherte sie ab. Dafür drohen ihr ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
746 mal kommentiert
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Außenpolitik
Neuer Friedensplan für Kreml „völlig inakzeptabel“
669 mal kommentiert
Russlands Herrscher Wladimir Putin will seine Kriegsziele in der Ukraine komplett erreichen und ...
Mehr Wien
Was Rapid erwartet ...
Mini-Haaland, Drohnen und Trainer auf der „Flucht“
Krimi um Ukrainer
Leiche in brennendem Pkw stellt Polizei vor Rätsel
Mit Messer in Hals
Tochter niedergestochen: Familienehre war Auslöser
Krone Plus Logo
So klappt Betrieb
Die „Krone“ findet die fehlenden Millionen für U5
Christian Dolezal
Seepferdchen, Trottel und eine spezielle Begabung
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf