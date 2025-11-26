Leiche in brennendem Pkw stellt Polizei vor Rätsel

Schock in der Nacht auf Mittwoch in Wien-Donaustadt! In einem völlig ausgebrannten Auto wurde eine Leiche auf der Rückbank des Wagens entdeckt. Noch ist unklar, wie es zu der Tragödie gekommen war.
Die Einsatzkräfte wurden gegen 0.30 Uhr von Passanten alarmiert. Der Wagen war nach Angaben der Wiener Polizei und der Berufsfeuerwehr beim Eintreffen bereits vollkommen ausgebrannt. Im Inneren befand sich die Leiche eines Mannes. Bei dem Opfer, das auf der Rückbank vorgefunden wurde, handelt es sich laut „Krone“-Informationen um einen Ukrainer Anfang 20.
Brandermittlungen laufen
Die Experten der Brandermittlung arbeiten derzeit auf Hochtouren. Ob es sich um einen Unfall, einen medizinischen Notfall oder ein mögliches Verbrechen handelt, ist noch völlig offen.
