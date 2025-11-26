Leiche in brennendem Pkw stellt Polizei vor Rätsel

Die Einsatzkräfte wurden gegen 0.30 Uhr von Passanten alarmiert. Der Wagen war nach Angaben der Wiener Polizei und der Berufsfeuerwehr beim Eintreffen bereits vollkommen ausgebrannt. Im Inneren befand sich die Leiche eines Mannes. Bei dem Opfer, das auf der Rückbank vorgefunden wurde, handelt es sich laut „Krone“-Informationen um einen Ukrainer Anfang 20.