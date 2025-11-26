Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tragödie wirkt nach

Ski-Dame: „Kann das nicht so einfach ausblenden!“

Ski Alpin
26.11.2025 09:11
Corinne Suter hat den Trainingssturz von Lara Gut-Behrami vor Ort miterlebt.
Corinne Suter hat den Trainingssturz von Lara Gut-Behrami vor Ort miterlebt.(Bild: GEPA)

Die Schweizer Ski-Rennläuferin Corinne Suter hat kurz vor den ersten Speed-Bewerben der neuen Saison ein Fazit über die Vorbereitung gezogen und auch über den fatalen Trainingssturz ihrer Teamkollegin Lara Gut-Behrami gesprochen. Besonders nahe geht ihr aber weiterhin eine Tragödie, die sich im September ereignet hat. 

0 Kommentare

„Ich habe Matteo nicht persönlich gekannt, aber mir gehen derart schrecklichen Geschichten besonders nahe, ich kann das nicht so einfach ausblenden“, lässt Suter gegenüber „Blick“ tief blicken. Sie bezieht sich dabei auf den tödlichen Trainingssturz des Italieners Matteo Franzoso im September in Chile.

Lesen Sie auch:
Matteo Franzoso
Trauer um Speed-Fahrer
Schlimmer Trainingssturz: Matteo Franzoso ist tot
15.09.2025

Der 25-jährige Speedspezialist war nach einem Sprung zu Sturz gekommen, hatte zwei Sicherheitsnetze durchschlagen und war anschließend gegen einen Windschutz geprallt, wobei er ein Schädel-Hirn-Trauma erlitt. Zwei Tage nach dem schlimmen Sturz verlor der Italiener im Spital den Kampf mit dem Tod. Anschließend entfachte sich die Debatte um Sicherheit im Skisport neu. 

Teamkollegin verletzt
Für viele Ski-Profis war die Tragödie ein Weckruf und eine große emotionale Belastung. So auch für Suter, die nun in der finalen Vorbereitung zum Auftakt in die Speed-Bewerbe in Copper Mountain, auch den fatalen Trainingssturz ihrer Teamkollegin Gut-Behrami miterleben musste. 

Die Schweizerin stürzte während eines Trainingslaufs im Super-G und verletzte sich dabei schwer am Knie. Suter bereitete sich zu diesem Zeitpunkt auf ihren eigenen Trainingslauf vor und wurde schließlich über Funk informiert.

Lesen Sie auch:
Lara Gut-Behrami wird in den kommenden Tagen in Genf untersucht.
Flatscher gegen Arzt
„Reine Spekulationen“: Rätselraten um Gut-Behrami
24.11.2025
Olympia in Gefahr
Sorgen um Ski-Ass! Gut-Behrami schwer gestürzt
21.11.2025

„Lara hat einen Fahrfehler begangen, wie er uns allen auch schon unterlaufen ist. Der Grad zwischen Erfolg und Absturz ist im Skisport eben besonders schmal“, erklärt Suter nun nach Ansicht des Videomaterials. Gut-Behrami unterzieht sich demnächst in Genf einer Untersuchung, die zeigen wird, ob die befürchtete, schwere Verletzung bestätigt werden muss. 

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

KMM
Mehr Ski Alpin
Tragödie wirkt nach
Ski-Dame: „Kann das nicht so einfach ausblenden!“
Norweger vor Comeback
Kilde zögert: „Ich muss mich sicher fühlen!“
Auftakt steht bevor
Vincent Kriechmayr: „… dann zipft einen das an“
„Wunder wächst“
Stolze Stephanie Venier zeigt ihren Baby-Bauch
Verkürzte Strecken
Zu wenig Schnee! Beaver Creek muss Abfahrt absagen

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine