Ski-Dame: „Kann das nicht so einfach ausblenden!“

„Lara hat einen Fahrfehler begangen, wie er uns allen auch schon unterlaufen ist. Der Grad zwischen Erfolg und Absturz ist im Skisport eben besonders schmal“, erklärt Suter nun nach Ansicht des Videomaterials. Gut-Behrami unterzieht sich demnächst in Genf einer Untersuchung, die zeigen wird, ob die befürchtete, schwere Verletzung bestätigt werden muss.