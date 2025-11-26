Ski-Dame: „Kann das nicht so einfach ausblenden!“

Die Schweizer Ski-Rennläuferin Corinne Suter hat kurz vor den ersten Speed-Bewerben der neuen Saison ein Fazit über die Vorbereitung gezogen und auch über den fatalen Trainingssturz ihrer Teamkollegin Lara Gut-Behrami gesprochen. Besonders nahe geht ihr aber weiterhin eine Tragödie, die sich im September ereignet hat.
„Ich habe Matteo nicht persönlich gekannt, aber mir gehen derart schrecklichen Geschichten besonders nahe, ich kann das nicht so einfach ausblenden“, lässt Suter gegenüber „Blick“ tief blicken. Sie bezieht sich dabei auf den tödlichen Trainingssturz des Italieners Matteo Franzoso im September in Chile.
Der 25-jährige Speedspezialist war nach einem Sprung zu Sturz gekommen, hatte zwei Sicherheitsnetze durchschlagen und war anschließend gegen einen Windschutz geprallt, wobei er ein Schädel-Hirn-Trauma erlitt. Zwei Tage nach dem schlimmen Sturz verlor der Italiener im Spital den Kampf mit dem Tod. Anschließend entfachte sich die Debatte um Sicherheit im Skisport neu.
Teamkollegin verletzt
Für viele Ski-Profis war die Tragödie ein Weckruf und eine große emotionale Belastung. So auch für Suter, die nun in der finalen Vorbereitung zum Auftakt in die Speed-Bewerbe in Copper Mountain, auch den fatalen Trainingssturz ihrer Teamkollegin Gut-Behrami miterleben musste.
Die Schweizerin stürzte während eines Trainingslaufs im Super-G und verletzte sich dabei schwer am Knie. Suter bereitete sich zu diesem Zeitpunkt auf ihren eigenen Trainingslauf vor und wurde schließlich über Funk informiert.
„Lara hat einen Fahrfehler begangen, wie er uns allen auch schon unterlaufen ist. Der Grad zwischen Erfolg und Absturz ist im Skisport eben besonders schmal“, erklärt Suter nun nach Ansicht des Videomaterials. Gut-Behrami unterzieht sich demnächst in Genf einer Untersuchung, die zeigen wird, ob die befürchtete, schwere Verletzung bestätigt werden muss.
