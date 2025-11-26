Baum stürzt auf Oberleitung: S-Bahn evakuiert!

Der Schnee sorgt auch am Mittwoch in Tirol für Probleme – konkret auf der Brennerbahnstrecke! Dort stürzte in der Früh ein Baum auf die Oberleitung. Eine S-Bahn „strandete“ in unwegsamem Gelände. Die Zug-Garnitur musste mit Unterstützung der Feuerwehr evakuiert werden. Für die Fahrgäste stand daraufhin ein rund 1,2 Kilometer langer Fußmarsch auf dem Programm.