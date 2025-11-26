Zehn Jahre Haft drohten – Trio darf jetzt aufatmen

Riesenerleichterung bei einer Anwältin, einem Gutachter und einem Notar in Oberösterreich. Nach eineinhalb bangen Jahren können sie endlich aufatmen. Bis zu zehn Jahre Haft hatten gedroht, die WKStA stellte die Ermittlungen wegen schweren Betrugs im Zusammenhang mit einem langen und aufsehenerregenden Erbschaftsstreit in Pasching (Bezirk Linz-Land) nun ein.