Zehn Jahre Haft drohten – Trio darf jetzt aufatmen

Ein langer und aufsehenerregender Erbschaftsstreit ist vorbei. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) teilte den drei Beschuldigten – einer Anwältin, einem Notar und einem Gutachter – das Ende der Ermittlungen mit. Im Falle einer Verurteilung wegen schweren Betrugs hätten sie lange Haftstrafen ausgefasst.
Riesenerleichterung bei einer Anwältin, einem Gutachter und einem Notar in Oberösterreich. Nach eineinhalb bangen Jahren können sie endlich aufatmen. Bis zu zehn Jahre Haft hatten gedroht, die WKStA stellte die Ermittlungen wegen schweren Betrugs im Zusammenhang mit einem langen und aufsehenerregenden Erbschaftsstreit in Pasching (Bezirk Linz-Land) nun ein.
