Richard Branson trauert um seine Ehefrau Joan

Doch Joan, die damals in einem Trödelladen arbeitete, ließ Branson erst einmal zappeln, wie er in dem Artikel zu ihrem 70. Geburtstag weiter verriet: „Um ihr Herz zu gewinnen, musste ich hartnäckig in dem Laden herumlungern und unzählige Dinge kaufen, bevor wir uns näherkamen.“ 1989 gab sich das Paar schließlich auf Bransons Necker Island das Jawort.