Richard Branson trauert um seine Ehefrau Joan

Sir Richard Branson trauert um seine Ehefrau: Wie der Milliardär auf Instagram bekannt gab, ist Lady Joan Branson im Alter von 80 Jahren verstorben.
„Mit tiefem Schmerz teile ich mit, dass Joan, meine Frau und Partnerin seit 50 Jahren, verstorben ist“, schrieb Branson in seiner traurigen Nachricht an seine Fans.
„Mein Fels in der Brandung“
Und weiter: „Sie war die wundervollste Mutter und Großmutter, die sich unsere Kinder und Enkelkinder je hätten wünschen können. Sie war meine beste Freundin, mein Fels in der Brandung, mein Leitstern, meine Welt. Ich liebe dich für immer, Joan.“ Die Todesursache ist bislang nicht bekannt.
Sehen Sie hier das berührende Posting von Sir Richard Branson:
Die Liebesgeschichte von Richard Branson und der fünf Jahre älteren Joan, ein Model, begann im Jahr 1976. Die beiden lernten sich in The Manor, einem Wohn- und Aufnahmestudio von Virgin Records, kennen.
„Verliebte mich auf Anhieb in sie“
Später schrieb Branson über diesen Moment: „Ich verliebte mich auf Anhieb in sie, als ich sie zum ersten Mal sah.“
Doch Joan, die damals in einem Trödelladen arbeitete, ließ Branson erst einmal zappeln, wie er in dem Artikel zu ihrem 70. Geburtstag weiter verriet: „Um ihr Herz zu gewinnen, musste ich hartnäckig in dem Laden herumlungern und unzählige Dinge kaufen, bevor wir uns näherkamen.“ 1989 gab sich das Paar schließlich auf Bransons Necker Island das Jawort.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.