Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Liebe dich für immer“

Richard Branson trauert um seine Ehefrau Joan

Society International
26.11.2025 08:40
Richard Branson trauert um seine geliebte Ehefrau: Joan ist im Alter von 80 Jahren gestorben.
Richard Branson trauert um seine geliebte Ehefrau: Joan ist im Alter von 80 Jahren gestorben.(Bild: APA/Chris Pizzello/Invision/AP)

Sir Richard Branson trauert um seine Ehefrau: Wie der Milliardär auf Instagram bekannt gab, ist Lady Joan Branson im Alter von 80 Jahren verstorben.

0 Kommentare

„Mit tiefem Schmerz teile ich mit, dass Joan, meine Frau und Partnerin seit 50 Jahren, verstorben ist“, schrieb Branson in seiner traurigen Nachricht an seine Fans.

„Mein Fels in der Brandung“
Und weiter: „Sie war die wundervollste Mutter und Großmutter, die sich unsere Kinder und Enkelkinder je hätten wünschen können. Sie war meine beste Freundin, mein Fels in der Brandung, mein Leitstern, meine Welt. Ich liebe dich für immer, Joan.“ Die Todesursache ist bislang nicht bekannt.

Sehen Sie hier das berührende Posting von Sir Richard Branson:

Die Liebesgeschichte von Richard Branson und der fünf Jahre älteren Joan, ein Model, begann im Jahr 1976. Die beiden lernten sich in The Manor, einem Wohn- und Aufnahmestudio von Virgin Records, kennen.

„Verliebte mich auf Anhieb in sie“
Später schrieb Branson über diesen Moment: „Ich verliebte mich auf Anhieb in sie, als ich sie zum ersten Mal sah.“

Lesen Sie auch:
Angst, gelähmt zu sein
Richard Branson bei „kolossalem“ Unfall verletzt
11.11.2021
Erfolgreicher Flug
Branson eröffnet nun auch den Weltraumtourismus
29.06.2023

Doch Joan, die damals in einem Trödelladen arbeitete, ließ Branson erst einmal zappeln, wie er in dem Artikel zu ihrem 70. Geburtstag weiter verriet: „Um ihr Herz zu gewinnen, musste ich hartnäckig in dem Laden herumlungern und unzählige Dinge kaufen, bevor wir uns näherkamen.“ 1989 gab sich das Paar schließlich auf Bransons Necker Island das Jawort.

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Liebe, Geld und Gesundheit – was Ihre Sterne für 2026 zeigen, verrät das große ...
Ihre Sterne für 2026
Das Jahreshoroskop für Liebe, Geld und Gesundheit
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Historischer Triumph! Österreich im WM-Finale
157.001 mal gelesen
Österreichs Youngsters haben es tatsächlich geschafft: Nur mehr ein Sieg fehlt zum ...
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
129.683 mal gelesen
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
113.413 mal gelesen
Medizinerin fand Missbrauchsbilder, fotografierte sie und speicherte sie ab. Dafür drohen ihr ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
746 mal kommentiert
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Außenpolitik
Neuer Friedensplan für Kreml „völlig inakzeptabel“
669 mal kommentiert
Russlands Herrscher Wladimir Putin will seine Kriegsziele in der Ukraine komplett erreichen und ...
Mehr Society International
Von Trump begnadigt
„Gobble“ & „Waddle“ dürfen weiter watscheln
„Liebe dich für immer“
Richard Branson trauert um seine Ehefrau Joan
Sexy Magazin-Cover
John Travoltas schöne Tochter posiert „oben ohne“
Sitzt, passt, wackelt
Heidi Klum quetscht Kurven in sexy Latex-Looks
Kylie Jenner genießt
Sonntag im sexy Bikini & Thanksgiving mit Chalamet
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf