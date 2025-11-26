Vorteilswelt
So klappt Betrieb

Die „Krone“ findet die fehlenden Millionen für U5

Wien
26.11.2025 06:00
Die Geister-Linie U5 dauert wohl noch ein bisschen länger, bis sie eröffnet.
Die Geister-Linie U5 dauert wohl noch ein bisschen länger, bis sie eröffnet.(Bild: Christoph Engelmaier)

Vier Jahre Verspätung für die U5, weil 18 bis 20 Millionen Euro an Betriebskosten fehlen. Angesichts der traurigen Budgetlage stellt sich die Frage: Woher nehmen? Wir wissen es! Die „Krone“ hat die Millionen gefunden.

Manchmal liegen Lösungen so nahe – und dennoch sind sie für die Politik nicht zu erkennen. Wir helfen gerne nach.

Porträt von Michael Pommer
Michael Pommer
Wien
