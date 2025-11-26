Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kahlschlag

Sparkurs verschärft: HP streicht Tausende Stellen

Digital
26.11.2025 07:48
Mithilfe der Stellenstreichungen will HP binnen drei Jahren eine Milliarde Dollar einsparen.
Mithilfe der Stellenstreichungen will HP binnen drei Jahren eine Milliarde Dollar einsparen.(Bild: AFP/JOSH EDELSON)

Der Computer-Hersteller HP verschärft seinen Sparkurs. Bis 2028 sollen zwischen 4000 und 6000 Stellen gestrichen werden, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Dies entspricht etwa zehn Prozent der Belegschaft. 

0 Kommentare

„Wir gehen davon aus, dass diese Maßnahme über einen Zeitraum von drei Jahren Einsparungen in Höhe von einer Milliarde Dollar erzielen wird“, sagte HP-Chef Enrique Lores bei einer Telefonkonferenz.

Betroffen seien Beschäftigte aus den Bereichen Produktentwicklung, Verwaltung und Kundendienst. Der US-Konzern hatte zu Jahresbeginn im Rahmen eines vorangegangenen Sparpakets den Abbau von bis zu 2000 Stellen angekündigt.

Margendruck durch steigende Preise für Speicherchips
Lores warnte zudem vor möglichem Margendruck durch steigende Speicherchip-Preise. Der Effekt werde voraussichtlich ab dem zweiten Halbjahr 2026 spürbar. Bis dahin verfüge der Konzern über ausreichende Lagerbestände. Sein Unternehmen suche nach günstigeren Lieferanten und plane Preiserhöhungen, um die Belastungen für die Bilanz gering zu halten, fügte Lores hinzu.

Er prognostizierte für das Geschäftsjahr 2025/2026 einen Gewinn von 2,90 bis 3,20 Dollar je Aktie. Analysten hatten bisher 3,33 Dollar je Aktie erwartet. HP-Aktien brachen daraufhin im nachbörslichen Geschäft der Wall Street um gut fünf Prozent ein.

Die Zahlen für das abgelaufene Quartal fielen weitgehend im Rahmen der Erwartungen aus. Der Umsatz stieg um 4,2 Prozent auf 14,6 Milliarden Dollar. Der Gewinn schrumpfte jedoch um 3,1 Prozent auf 0,93 Dollar je Aktie.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Krone Plus Logo
Ex-Mitarbeiter warnt:
Start-up-Bot könnte Mensch den Schädel einschlagen
Der mit einem schweren Browning-Maschinengewehr (Kaliber 12,7 Millimeter) und einem ...
Krone Plus Logo
Es fehlt Personal
Wie die Ukraine Soldaten durch MG-Roboter ersetzt
Der Agile One soll sicher und effizient mit Menschen und anderen Robotersystemen ...
Agile One
Humanoider Roboter aus Bayern geht 2026 in Serie
Eine Strategie, mit sinkender Reichweite von Elektroautos bei Frost umzugehen: Warm anziehen und ...
Krone Plus Logo
Erstaunliche Messungen
So viel Reichweite verliert Ihr E-Auto im Winter
Interessant: In unserem Balkonkraftwerk-Dauertest geht es im Herbst mit der Selbstversorgung ...
Krone Plus Logo
Solarbank im Dauertest
Balkonkraftwerk im Herbst: Kehrt Ernüchterung ein?
Newsletter
krone.at
krone.at
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Historischer Triumph! Österreich im WM-Finale
156.731 mal gelesen
Österreichs Youngsters haben es tatsächlich geschafft: Nur mehr ein Sieg fehlt zum ...
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
128.146 mal gelesen
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Formel 1
McLaren-Drama! Norris und Piastri disqualifiziert
105.447 mal gelesen
Lando Norris (links) und Oscar Piastri wurden in Las Vegas nachträglich disqualifiziert.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
744 mal kommentiert
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Außenpolitik
Neuer Friedensplan für Kreml „völlig inakzeptabel“
669 mal kommentiert
Russlands Herrscher Wladimir Putin will seine Kriegsziele in der Ukraine komplett erreichen und ...
Mehr Digital
Kahlschlag
Sparkurs verschärft: HP streicht Tausende Stellen
Soll 2026 kommen
Klarna kündigt eigene Kryptowährung an
Krone Plus Logo
A1, Magenta oder Drei?
Bei diesem Anbieter gibt‘s das beste Mobilfunknetz
Krone Plus Logo
Hätten Sie es gewusst?
Das bedeuten die Farb-Codes in den USB-Anschlüssen
Tests in der Ostsee
Dieser deutsche „Hai“ soll Unterseekabel schützen

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf