Europaweit gesuchte Betrüger in Steiermark ertappt

Verdächtige schweigen zu Vorwürfen

Nach den zwei Männern wurde bereits mit europäischem Haftbefehl gesucht. Nach einem Hinweis einer Polizeidienststelle aus Kärnten, dass sich die beiden Tatverdächtigen in St. Lorenzen im Mürztal aufhalten könnten, wurde mehrere Tage lang nach den Personen gefahndet.