Unzählige Kapazunder

Herzog, Polster, Pacult: Legendenalarm am Bodensee

Fußball National
26.11.2025 09:42
Peter Pacult, Toni Polster, Klaus Augenthaler und Andi Herzog (von links) sind nur einige von ...
Peter Pacult, Toni Polster, Klaus Augenthaler und Andi Herzog (von links) sind nur einige von unzähligen „Granaten“, die in Hard mit von der Partie sein werden.(Bild: APA, GEPA, Mario Urbantschitsch, sportkrone.at)

Großer Auflauf der Fußball-Granden! Der zweite Internationale Raiffeisen-Legendencup in Hard am Bodensee wartet auch in diesem Jahr mit einer hochkarätigen Besetzung auf. Am Samstag, 20. Dezember, verwandelt sich die Sporthalle Hard erneut in eine Bühne für Fußballstars aus mehreren Nationen.

Initiator und Dornbirn-Cheftrainer Heinz Fuchsbichler holte gemeinsam mit Eventprofi und Moderator Ralph „The Voice“ Schader zahlreiche Größen des internationalen und österreichischen Fußballs ins Ländle. Unter den angekündigten internationalen Legenden finden sich Namen wie Klaus Augenthaler, Hansi Pflügler, Maurizio Gaudino, der brasilianische Publikumsliebling Ailton sowie Dariusz Wosz. Österreich ist prominent vertreten durch Kultkicker wie Andreas Herzog, Toni Polster, Otto Konrad und Peter Pacult.

Tschertschessow, Gilewicz, Brzeczek und Co.
Stark präsentiert sich auch die Tiroler Delegation mit Roland Kirchler, Michael Baur, Andreas Spielmann, Alexander Gruber und Andi Schiener. Angeführt wird das Teilnehmerfeld vom früheren Welttorhüter und Erfolgstrainer Stanislaw Tschertschessow, der gemeinsam mit bekannten Bundesliga-Legionären wie Horst Hrubesch, Radosław Gilewicz und Jerzy Brzeczek aufläuft.

Alle in Hard dabei: Stani Tschertschessow, Sänger G.G. Anderson, Klaus Augenthaler, Moderator ...
Alle in Hard dabei: Stani Tschertschessow, Sänger G.G. Anderson, Klaus Augenthaler, Moderator und Promoter Ralph Schader, Otto Konrad (von links)(Bild: sportkrone.at)

G. G. Anderson und Maradona-Double
Für besondere Aufmerksamkeit dürfte zudem der Auftritt des weltbekannten Diego-Maradona-Doubles Abi Atici sorgen. Auch musikalisch ist für Stimmung gesorgt: G. G. Anderson setzt die akustischen Glanzpunkte des Abends.

Alles deutet darauf hin, dass die Besucherinnen und Besucher ein Fußballfest der Extraklasse erwartet. sportkrone.at wird präsent sein und ausführlich berichten.

