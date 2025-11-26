Herzog, Polster, Pacult: Legendenalarm am Bodensee

Initiator und Dornbirn-Cheftrainer Heinz Fuchsbichler holte gemeinsam mit Eventprofi und Moderator Ralph „The Voice“ Schader zahlreiche Größen des internationalen und österreichischen Fußballs ins Ländle. Unter den angekündigten internationalen Legenden finden sich Namen wie Klaus Augenthaler, Hansi Pflügler, Maurizio Gaudino, der brasilianische Publikumsliebling Ailton sowie Dariusz Wosz. Österreich ist prominent vertreten durch Kultkicker wie Andreas Herzog, Toni Polster, Otto Konrad und Peter Pacult.