Krebs besiegt: „Hoffe, das Schlimmste ist vorbei“

Diesen einen Tag Anfang April wird Beachvolleyballer Laurenz Leitner wohl nie vergessen. Der Salzburger bekam die Diagnose Lymphknotenkrebs. „Da bricht erst einmal die Welt zusammen. Ich habe Rotz und Wasser geheult, obwohl ich normal nicht nah am Wasser gebaut bin“, schildert Leitner. „Ich habe dann halt versucht, es so schnell wie möglich zu akzeptieren. Man weiß, da muss man durch.“