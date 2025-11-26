Krebs besiegt: „Hoffe, das Schlimmste ist vorbei“

Beachvolleyballer Laurenz Leitner machte in den vergangenen Monaten die Hölle durch. Die Krebsdiagnose im April stellte sein Leben auf den Kopf. Wie er das schwierige Jahr erlebte, wie er sich Mut machte und wie es sportlich weitergehen soll, erzählte er im Gespräch mit der „Krone“.
Diesen einen Tag Anfang April wird Beachvolleyballer Laurenz Leitner wohl nie vergessen. Der Salzburger bekam die Diagnose Lymphknotenkrebs. „Da bricht erst einmal die Welt zusammen. Ich habe Rotz und Wasser geheult, obwohl ich normal nicht nah am Wasser gebaut bin“, schildert Leitner. „Ich habe dann halt versucht, es so schnell wie möglich zu akzeptieren. Man weiß, da muss man durch.“
