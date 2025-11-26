Mini-Haaland, Drohnen und Trainer auf der „Flucht“

Von Polens Meister Lech Posen bezog Rapid zum Start der Ligaphase mit 1:4 Prügel, klappt’s morgen gegen den Vize? Nur der erste Sieg hält die Mini-Chance auf die K.o-Phase (Top 24) der Conference League am Leben. Das wird gegen Rakow Czestochowa schwierig. Aktuell Sechster in der Extraklassa, Kadermarktwert von 37 Millionen Euro, ein Stürmer sticht aber heraus: Jonatan Braut Brunes. Der 25-jährige Norweger jubelt nicht nur wie Erling Haaland, er ist sein Cousin und weist mit zehn Saisontoren eine starke Trefferquote auf.