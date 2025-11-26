Lakers gewinnen Stadtderby gegen Clippers

Orlando Magic verbuchte bei den Philadelphia 76ers einen 144:103-Kantersieg. Bester Werfer der Gäste, die mit 86 Punkten in der ersten Hälfte bzw. 51 Zählern im zweiten Viertel jeweils neue Clubrekorde aufstellten, war Anthony Black mit 31 Punkten. Einen raren Erfolg feierten die Washington Wizards in Atlanta. Das 132:113 bei den Hawks war der erste Sieg des Hauptstadtclubs nach 14 Niederlagen.