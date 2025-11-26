Vorteilswelt
Aufstieg im NBA Cup

Lakers gewinnen Stadtderby gegen Clippers

US-Sport
26.11.2025 10:02
Derbysieg für Luka Doncic, LeBron James und Co.
Derbysieg für Luka Doncic, LeBron James und Co.(Bild: AP/Jae C. Hong)

Die Los Angeles Lakers haben sich mit einem Derbysieg für die K.o.-Phase des NBA-Cups qualifiziert. Die Lakers schlugen am Dienstag (Ortszeit) die Los Angeles Clippers mit 135:118 und feierten ihren fünften Erfolg in Serie. 

0 Kommentare

Lakers-Star Luka Doncic erzielte 43 Punkte, seine Teamkollegen Austin Reaves und LeBron James steuerten 31 bzw. 25 Zähler bei. Die Lakers verbesserten sich damit im NBA Cup auf 3:0-Siege und sind nicht mehr von der Spitze der West-Gruppe B zu verdrängen.

Orlando Magic verbuchte bei den Philadelphia 76ers einen 144:103-Kantersieg. Bester Werfer der Gäste, die mit 86 Punkten in der ersten Hälfte bzw. 51 Zählern im zweiten Viertel jeweils neue Clubrekorde aufstellten, war Anthony Black mit 31 Punkten. Einen raren Erfolg feierten die Washington Wizards in Atlanta. Das 132:113 bei den Hawks war der erste Sieg des Hauptstadtclubs nach 14 Niederlagen.

