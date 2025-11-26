Bei aller Euphorie ist Vorsicht geboten

Dabei ist Vorsicht geboten. Ein Toptalent wie Johannes Moser, das in Katar überragt, hat zweifellos das Potenzial, schon bald den Sprung nach oben zu schaffen. Man tut allerdings gut daran, den Burschen nicht jetzt schon unnötig großen Druck zu machen. Vor zwei Jahren holte Deutschland in Indonesien den Titel, woraufhin sogenannte Experten forderten, dass ein Spieler wie Paris Brunner in den Kader für die EM 2024 nominiert werden müsste.