Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hype um das U17-Team

Bei aller Euphorie ist Vorsicht geboten

Salzburg
26.11.2025 10:00
Johannes Moser sorgt bei der EM für Furore.
Johannes Moser sorgt bei der EM für Furore.(Bild: AP/Hussein Sayed)

Österreichs U17-Nationalmannschaft begeisterte mit dem Einzug ins WM-Finale in Katar das ganze Land. Am Donnerstag fordert das Team von Hermann Stadler Portugal im Finale. Schon jetzt werden in Salzburg Rufe laut, die vielen Talente doch möglichst bald bei den Profis einzusetzen. Dabei ist Vorsicht geboten. Eine „Kolumne“ von „Krone“-Redakteur Christoph Nister.

0 Kommentare

„König Fußball“ wird seinem Namen auf eindrucksvolle Weise gerecht. Da spielt eine bis vor wenigen Wochen weitgehend unbekannte Mannschaft bei einem globalen U17-Turnier in Katar – und plötzlich ist sie im ganzen Land heißes Gesprächsthema!

Die Mannen des Salzburger Cheftrainers Hermann Stadler begeistern am Persischen Golf mit Unbekümmertheit, Frechheit und jeder Menge Talent. Nicht weniger als neun Kicker aus dem Kader spielen in der Red Bull Akademie oder bereits für Liefering.

Lesen Sie auch:
Joseph Mbock (li.) und Kollegen haben einen erfolgreichen Herbst hingelegt.
Teams vorne dabei
Nachwuchs der Bullen marschiert Konkurrenz davon
25.11.2025

Wenig überraschend werden daher die Rufe lauter, die Zukunftshoffnungen lieber heute als morgen in den Kader von Vizemeister Salzburg zu befördern.

Dabei ist Vorsicht geboten. Ein Toptalent wie Johannes Moser, das in Katar überragt, hat zweifellos das Potenzial, schon bald den Sprung nach oben zu schaffen. Man tut allerdings gut daran, den Burschen nicht jetzt schon unnötig großen Druck zu machen. Vor zwei Jahren holte Deutschland in Indonesien den Titel, woraufhin sogenannte Experten forderten, dass ein Spieler wie Paris Brunner in den Kader für die EM 2024 nominiert werden müsste.

Lesen Sie auch:
FC Red Bull Salzburg
„Einfach schlecht, was wir abgeliefert haben“
24.11.2025

Ein Blick auf den damaligen Kader zeigt, dass heute – obwohl zwei Jahre vergangen sind – nur wenige in ihren Klubs dauerhaft zum Kader zählen. Der Spieler mit den mit Abstand meisten Einsätzen ’25/26 ist übrigens Maximilian Hennig mit 17. Er kickt für Hartberg.

Porträt von Christoph Nister
Christoph Nister
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Australiens Parlament
Politikerin löst mit Burka-Auftritt Empörung aus
Von links: Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz und Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula ...
Brasilien-Äußerung
Lula: „Merz hätte in einer Bar tanzen sollen“
Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Historischer Triumph! Österreich im WM-Finale
157.001 mal gelesen
Österreichs Youngsters haben es tatsächlich geschafft: Nur mehr ein Sieg fehlt zum ...
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
129.683 mal gelesen
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
113.413 mal gelesen
Medizinerin fand Missbrauchsbilder, fotografierte sie und speicherte sie ab. Dafür drohen ihr ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
746 mal kommentiert
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Außenpolitik
Neuer Friedensplan für Kreml „völlig inakzeptabel“
669 mal kommentiert
Russlands Herrscher Wladimir Putin will seine Kriegsziele in der Ukraine komplett erreichen und ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf