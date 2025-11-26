Vorteilswelt
Soll 2026 kommen

Klarna kündigt eigene Kryptowährung an

Web
26.11.2025 07:43
Kryptowährungen sind laut Klarna-Mitgründer Sebastian Siemiatkowski „endlich so weit, dass sie ...
Kryptowährungen sind laut Klarna-Mitgründer Sebastian Siemiatkowski „endlich so weit, dass sie schnell, kostengünstig, sicher und skalierbar sind.“(Bild: © Simon Lehmann – PhotoGranary – stock.adobe.com)

Der schwedische Zahlungsanbieter Klarna hat die Einführung einer eigenen Kryptowährung angekündigt. KlarnaUSD solle ein sogenannter Stablecoin sein, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. 

Das bedeutet, dass der Wert der Kryptowährung an konventionelle Vermögenswerte wie etablierte Währungen oder Staatsanleihen gekoppelt wird. Derzeit wird die auf der dezentralen Blockchain-Technologie basierende Währung demnach getestet – eingeführt werden soll sie 2026.

„Kryptowährungen sind endlich so weit, dass sie schnell, kostengünstig, sicher und skalierbar sind“, erklärte Klarna-Mitgründer Sebastian Siemiatkowski. In den kommenden Wochen will das Unternehmen nach eigenen Angaben zudem weitere Partner für seine Krypto-Initiative bekannt geben.

Klarna erklärte zudem, dass Stablecoins eine Möglichkeit seien, „die Kosten für Verbraucher und Händler drastisch zu senken“. Potenzial gebe es etwa dabei, grenzüberschreitende Transaktionsgebühren zu vermeiden.

Unterschiedliche Zahlungsmöglichkeiten im Angebot
Klarna, seit September an der New Yorker Börse gelistet, bietet unterschiedliche Online-Zahlungsmöglichkeiten an, auch die Bezahlmethode „Buy now, pay later“ (Jetzt kaufen, später bezahlen). Kritiker monieren, das häufe Verschuldungsfälle bei Verbrauchern. Mit der App des Unternehmens können Nutzer zudem ihr Budget verwalten. Nach eigenen Angaben nutzen mehr als 100 Millionen Verbraucher sowie 720.000 Händler den Bezahldienst.

Der deutsche Analyst Timo Emden erklärte, der Einstieg Klarnas in die Kryptowelt könne „ein Signal für die Zukunft des digitalen Zahlungsverkehrs sein“. Digitale Zahlungen und Blockchain-Technologien seien „längst kein Randphänomen mehr und könnten zunehmend zum Standard für weltweite Transaktionen werden“, fügte er hinzu. „Der hauseigene Stablecoin könnte als Katalysator für die breitere Akzeptanz digitaler Währungen weit über den Kryptowährungsbereich hinaus fungieren.“

