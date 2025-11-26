Klarna kündigt eigene Kryptowährung an

Der deutsche Analyst Timo Emden erklärte, der Einstieg Klarnas in die Kryptowelt könne „ein Signal für die Zukunft des digitalen Zahlungsverkehrs sein“. Digitale Zahlungen und Blockchain-Technologien seien „längst kein Randphänomen mehr und könnten zunehmend zum Standard für weltweite Transaktionen werden“, fügte er hinzu. „Der hauseigene Stablecoin könnte als Katalysator für die breitere Akzeptanz digitaler Währungen weit über den Kryptowährungsbereich hinaus fungieren.“