Einbruch in Jamie Vardys Villa am Gardasee

Der frühere englische Fußball-Nationalspieler Jamie Vardy, seit Sommer Stürmer des italienischen Fußball-Erstligisten Cremonese Calcio, ist ins Visier von Kriminellen geraten. Die Villa des englischen Angreifers in Salò am Gardasee wurde von einer Bande von Kriminellen ausgeräumt, wie Medien berichteten.
Mindestens drei Personen nutzten die Abwesenheit der ehemaligen Leicester-Legende, brachen ein Fenster auf und stahlen wertvolle Uhren, Schmuck und Bargeld.
Nach einer ersten Schätzung beläuft sich die Beute des Einbruchs auf rund 100.000 Euro. Laut Angaben der Ermittler hatte die Bande die Bewegungen des 38-jährigen Torjägers, seiner Frau und seiner Kinder verfolgt und wusste, dass das Haus unbewacht sein würde.
