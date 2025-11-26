Auslieferung beantragt
Handwerker-Killer nach drei Monaten Flucht gefasst
Im deutschen Menden (Nordrhein-Westfalen) hatte am 22. August ein Mann auf zwei Handwerker geschossen. Ein 45-Jähriger starb, eine weitere Person wurde schwer verletzt. Als Tatverdächtiger galt Kenan M., der unmittelbar nach der Tat flüchtete.
Nach drei Monaten aber wurde M. nun in Serbien festgenommen. Er soll in Kürze an die deutsche Justiz überstellt werden.
Internationaler Haftbefehl
Die deutsche Polizei hatte per europäischem Haftbefehl und Foto nach dem Mann mit serbisch-montenegrinischer Staatsangehörigkeit gesucht, berichtet der „Spiegel“.
Ehemalige Nachbarn beschrieben Kenan M. als „aggressiven Psychopathen“. Er soll seine Kinder geschlagen und einmal einem Mann während eines Streits fast das Ohr abgebissen haben, berichtet die „Bild“.
