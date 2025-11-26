Vorteilswelt
Von Trump begnadigt

„Gobble“ & „Waddle“ dürfen weiter watscheln

Society International
26.11.2025 09:36

Wenige Stunden vor Thanksgiving hat Ex-US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus wieder zwei Truthähne vor dem Ofen gerettet: „Gobble“ („Schlinger“) und „Waddle“ („Watschl“) wurden offiziell begnadigt – und flattern damit dem Bratentod fröhlich davon.

0 Kommentare

Doch wie immer bei Trump blieb’s nicht nur bei Feder-Frieden. Der Republikaner nutzte die Bühne, um gegen politische Gegner auszuholen. Joe Biden und Sohn Hunter mussten Spott einstecken, Illinois-Gouverneur JB Pritzker bezeichnete Trump sogar als „großen Fettsack“. 

„Bedingungslos begnadigt“
Skurrile Szene: Während „Gobble“ brav neben Trump posierte, fehlte „Waddle“ auf der Bühne. Der Zweite im Bunde stromerte zuvor noch durch den Presseraum und ließ sich mit skeptisch dreinblickenden Kleinkindern fotografieren.

Federstar auf Abwegen! Truthahn „Waddle“, einer der beiden von Ex-Präsident Donald Trump zur ...
Federstar auf Abwegen! Truthahn „Waddle“, einer der beiden von Ex-Präsident Donald Trump zur Begnadigung auserkorenen Thanksgiving-Vögel, spaziert neugierig durch den Press Briefing Room des Weißen Hauses in Washington.(Bild: EPA/JIM LO SCALZO)

Die Begnadigung bekam daher „Gobble“ stellvertretend für beide. Laut Berichten geht’s „Waddle“ gut und gönnte sich einfach einen vorgezogenen Feiertag. Laut den Berichten, geht es „Waddle“ ausgezeichnet.

Trump dazu lautstark: „Ihr seid hiermit bedingungslos begnadigt!“

„Ihr seid hiermit bedingungslos begnadigt!"
„Ihr seid hiermit bedingungslos begnadigt!“(Bild: EPA/JIM LO SCALZO / POOL)
Donald Trump mit Truthahn „Gobble" und First Lady Melania, die ihn anlächelt, als er die traditionelle Begnadigung ausspricht.
Donald Trump mit Truthahn „Gobble“ und First Lady Melania, die ihn anlächelt, als er die traditionelle Begnadigung ausspricht.(Bild: AP/Julia Demaree Nikhinson)

Die Tradition der Truthahn-Begnadigung reicht bis zu Abraham Lincoln, offiziell wurde sie ab 1989 unter George Bush Senior. In diesem Jahr fand die Zeremonie bereits zum 78. Mal statt – und für Trump war es schon die fünfte Feder-Amnestie seiner politischen Karriere.

First Lady im Top-Gun-Look
Doch eine stahl den Vögeln ein wenig die Show: Melania Trump. Die First Lady erschien in winterlichen Brauntönen und setzte damit ein glamouröses Fashion-Statement: Zu einem karamellfarbenen Strickrollkragen kombinierte sie einen fein gemusterten Tweed-Bleistiftrock von Ralph Lauren, darüber eine in einem dunkleren Braun gehaltene, glänzende Bomberjacke der in Los Angeles lebenden dänischen Designerin Anine Bing, deren „Top-Gun“-Silhouette an frühere Auftritte der First Lady erinnerte. 

Hand in Hand kamen die Trumps in den Rosengarten zur Begnadigung.
Hand in Hand kamen die Trumps in den Rosengarten zur Begnadigung.(Bild: EPA/JIM LO SCALZO / POOL)
First Lady Melania hatte sich für das Ereignis für eine Kombi aus sportlicher Bomber-Jacke zu ...
First Lady Melania hatte sich für das Ereignis für eine Kombi aus sportlicher Bomber-Jacke zu einem eleganten Bleistiftrock und ihren üblichen Manolo Blahniks entschieden.(Bild: AP/Julia Demaree Nikhinson)

Abgerundet wurde der Look durch elegante braune Leder-High-Heels von Manolo Blahnik, während ihre honey-blond akzentuierten Haare einen warmen Kontrast zu den tiefen Erdtönen des Outfits setzten und Melania einmal mehr als stilsichere Ikone des Weißen Hauses hervorhoben.

