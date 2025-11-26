„Gobble“ & „Waddle“ dürfen weiter watscheln

Wenige Stunden vor Thanksgiving hat Ex-US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus wieder zwei Truthähne vor dem Ofen gerettet: „Gobble“ („Schlinger“) und „Waddle“ („Watschl“) wurden offiziell begnadigt – und flattern damit dem Bratentod fröhlich davon.
Doch wie immer bei Trump blieb’s nicht nur bei Feder-Frieden. Der Republikaner nutzte die Bühne, um gegen politische Gegner auszuholen. Joe Biden und Sohn Hunter mussten Spott einstecken, Illinois-Gouverneur JB Pritzker bezeichnete Trump sogar als „großen Fettsack“.
„Bedingungslos begnadigt“
Skurrile Szene: Während „Gobble“ brav neben Trump posierte, fehlte „Waddle“ auf der Bühne. Der Zweite im Bunde stromerte zuvor noch durch den Presseraum und ließ sich mit skeptisch dreinblickenden Kleinkindern fotografieren.
Die Begnadigung bekam daher „Gobble“ stellvertretend für beide. Laut Berichten geht’s „Waddle“ gut und gönnte sich einfach einen vorgezogenen Feiertag. Laut den Berichten, geht es „Waddle“ ausgezeichnet.
Trump dazu lautstark: „Ihr seid hiermit bedingungslos begnadigt!“
Die Tradition der Truthahn-Begnadigung reicht bis zu Abraham Lincoln, offiziell wurde sie ab 1989 unter George Bush Senior. In diesem Jahr fand die Zeremonie bereits zum 78. Mal statt – und für Trump war es schon die fünfte Feder-Amnestie seiner politischen Karriere.
First Lady im Top-Gun-Look
Doch eine stahl den Vögeln ein wenig die Show: Melania Trump. Die First Lady erschien in winterlichen Brauntönen und setzte damit ein glamouröses Fashion-Statement: Zu einem karamellfarbenen Strickrollkragen kombinierte sie einen fein gemusterten Tweed-Bleistiftrock von Ralph Lauren, darüber eine in einem dunkleren Braun gehaltene, glänzende Bomberjacke der in Los Angeles lebenden dänischen Designerin Anine Bing, deren „Top-Gun“-Silhouette an frühere Auftritte der First Lady erinnerte.
Abgerundet wurde der Look durch elegante braune Leder-High-Heels von Manolo Blahnik, während ihre honey-blond akzentuierten Haare einen warmen Kontrast zu den tiefen Erdtönen des Outfits setzten und Melania einmal mehr als stilsichere Ikone des Weißen Hauses hervorhoben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.