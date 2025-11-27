Rockmusiker Jackson Browne trauert um Sohn Ethan

Rockmusiker Jackson Browne trauert um seinen Sohn Ethan: Der 52-Jährige wurde leblos in seinem Zuhause gefunden, wie sein Vater auf Instagram bekanntgab. Die Todesursache ist bislang ungeklärt.
„Mit tiefer Trauer geben wir bekannkt, dass Ethan Browne, der Sohn von Jackson Browne und Phyllis Major, am Morgen des 25. November 2025 in seinem Zuhause leblos aufgefunden wurde und verstorben ist“, heißt es in dem Statement.
Die Familie bitte in dieser schweren Zeit nun um Privatsphäre und Respekt, heißt es weiter. Mehr Details zum Tod des 52-Jährigen wurden bislang nicht bekannt.
Sehen Sie hier das Statement, das Jackson Browne auf Instagram veröffentlicht hat:
Erstes Covershooting als Baby
Ethan Browne stand bereits als Baby im Rampenlicht. Nur wenige Wochen nach seiner Geburt im November 1973 zierte er gemeinsam mit seinem berühmten Vater das Cover des „Rolling Stone“-Magazins.
Später zog es Ethan selbst ins Showgeschäft. Er lief etwa als Model über den Laufsteg und stand in Filmen wie „Hackers“ an der Seite von Angelina Jolie und Jonny Lee Miller vor der Kamera. Auch im Film „Liebe auf Umwegen“ mit Kate Hudson sowie der Serie „Birds of Prey“ war Browne zu sehen.
Doch auch in die musikalischen Fußstapfen seines Vaters trat Ethan Browne. Er gründete gemeinsam mit Cat Colbert, dessen Vater Charles Colbert wiederum als Bassist für Harry Belafonte spielte, das Duo Alain Zane und baute das Plattenlabel Spinside Records auf.
Browne schwärmte von Sohn
Ethan Brownes Mutter Phyllis Major starb bereits mit 30 Jahren, weshalb für Jackson Browne seine Vaterrolle der „Hauptfokus“ im Leben spielte, wie er vor einigen Jahren in einem Interview verriet. „Ich hatte nur zwei Dinge, von denen ich hoffte, dass ich sie miteinander vereinbaren könnte: Songwriter sein und Vater sein.“
Über seinen Sohn schwärmte er: „Ethan ist ein großartiger Vater. Er ist ein großartiger Sohn, ein großartiger Mann. Wenn ich ihn mit seinen Kindern sehe, macht mich das sehr stolz. Es gibt mir das Gefühl, dass ich in meinem Leben etwas wirklich richtig gemacht habe.“
