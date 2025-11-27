Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wurde 52 Jahre alt

Rockmusiker Jackson Browne trauert um Sohn Ethan

Society International
27.11.2025 09:18
Rockmusiker Jackson Browne gab den Tod seines Sohnes Ethan bekannt. Der Schauspieler und Musiker ...
Rockmusiker Jackson Browne gab den Tod seines Sohnes Ethan bekannt. Der Schauspieler und Musiker wurde nur 52 Jahre alt.(Bild: APA/Giulio Marcocchi / Getty Images North America / AFP)

Rockmusiker Jackson Browne trauert um seinen Sohn Ethan: Der 52-Jährige wurde leblos in seinem Zuhause gefunden, wie sein Vater auf Instagram bekanntgab. Die Todesursache ist bislang ungeklärt.

0 Kommentare

„Mit tiefer Trauer geben wir bekannkt, dass Ethan Browne, der Sohn von Jackson Browne und Phyllis Major, am Morgen des 25. November 2025 in seinem Zuhause leblos aufgefunden wurde und verstorben ist“, heißt es in dem Statement. 

Die Familie bitte in dieser schweren Zeit nun um Privatsphäre und Respekt, heißt es weiter. Mehr Details zum Tod des 52-Jährigen wurden bislang nicht bekannt.

Sehen Sie hier das Statement, das Jackson Browne auf Instagram veröffentlicht hat:

Erstes Covershooting als Baby
Ethan Browne stand bereits als Baby im Rampenlicht. Nur wenige Wochen nach seiner Geburt im November 1973 zierte er gemeinsam mit seinem berühmten Vater das Cover des „Rolling Stone“-Magazins. 

Später zog es Ethan selbst ins Showgeschäft. Er lief etwa als Model über den Laufsteg und stand in Filmen wie „Hackers“ an der Seite von Angelina Jolie und Jonny Lee Miller vor der Kamera. Auch im Film „Liebe auf Umwegen“ mit Kate Hudson sowie der Serie „Birds of Prey“ war Browne zu sehen.

Musiker Jackson Browne mit seinem Sohn Ethan im Jahr 2004 am Red Carpet
Musiker Jackson Browne mit seinem Sohn Ethan im Jahr 2004 am Red Carpet(Bild: APA/Giulio Marcocchi / Getty Images North America / AFP)

Doch auch in die musikalischen Fußstapfen seines Vaters trat Ethan Browne. Er gründete gemeinsam mit Cat Colbert, dessen Vater Charles Colbert wiederum als Bassist für Harry Belafonte spielte, das Duo Alain Zane und baute das Plattenlabel Spinside Records auf.

Browne schwärmte von Sohn
Ethan Brownes Mutter Phyllis Major starb bereits mit 30 Jahren, weshalb für Jackson Browne seine Vaterrolle der „Hauptfokus“ im Leben spielte, wie er vor einigen Jahren in einem Interview verriet. „Ich hatte nur zwei Dinge, von denen ich hoffte, dass ich sie miteinander vereinbaren könnte: Songwriter sein und Vater sein.“ 

Lesen Sie auch:
Streit um Werbespot
Musiker Jackson Browne klagt John McCain
15.08.2008

Über seinen Sohn schwärmte er: „Ethan ist ein großartiger Vater. Er ist ein großartiger Sohn, ein großartiger Mann. Wenn ich ihn mit seinen Kindern sehe, macht mich das sehr stolz. Es gibt mir das Gefühl, dass ich in meinem Leben etwas wirklich richtig gemacht habe.“

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Liebe, Geld und Gesundheit – was Ihre Sterne für 2026 zeigen, verrät das große ...
Ihre Sterne für 2026
Das Jahreshoroskop für Liebe, Geld und Gesundheit
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Influencerin (32) vermisst: Schon drei Festnahmen!
170.100 mal gelesen
Nicht nur der Ex-Freund der vermissten Stefanie P. wurde in Slowenien festgenommen.
Fußball International
Historischer Triumph! Österreich im WM-Finale
158.961 mal gelesen
Österreichs Youngsters haben es tatsächlich geschafft: Nur mehr ein Sieg fehlt zum ...
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
141.157 mal gelesen
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Innenpolitik
Kanzler ist zurück: „Zeit des Redens ist vorbei“
810 mal kommentiert
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
751 mal kommentiert
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Mehr Society International
Wurde 52 Jahre alt
Rockmusiker Jackson Browne trauert um Sohn Ethan
Nach TV-Abschied
Gottschalk: So bescheiden fällt seine Pension aus
Knapp und glitzernd
Dua Lipa begeistert Fans mit mega sexy Bikini-Show
Diva wieder im Spital
Management verrät: So geht es Brigitte Bardot
„Bin zurück, Baby!“
Fans aus dem Häuschen: Erster „Scrubs“-Teaser da!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf