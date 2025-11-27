Dieser Ex-Legionär trainiert derzeit beim GAK mit

Sportlich läuft es beim GAK derzeit deutlich besser als noch vor wenigen Wochen. Mit sechs Punkten aus den letzten drei Partien verließen die Mannen von Trainer Ferdinand Feldhofer den letzten Platz. Die zwei Punkte Vorsprung könnten kommenden Samstag im direkten Duell mit BW Linz gar auf fünf Punkte anwachsen. Beim Training am Mittwoch fiel ein neues Gesicht am Platz sofort auf.