Stimmungsvolle Zeit des Wartens

Attersee-Attergau

Punsch, Glühwein und Kekse schmecken auch in den Gemeinden rund um den Attersee hervorragend. Eindrucksvoll sind der rund zwölf Meter hohe Weihnachtsengel „Aloysius“ in Unterach, die Adventschifffahrt und die erste Unterwasserkrippe Österreichs in Weyregg, die am ersten Adventsonntag bei der Taucheinstiegsstelle Dixi versenkt wird und ein Erlebnis für Taucher darstellt.