Advent

Stimmungsvolle Zeit des Wartens

Reisen & Urlaub
27.11.2025 09:00
(Bild: Mirja Geh)

Der Advent im Salzkammergut ist von einem einzigartigen Zauber geprägt und von traditioneller Bedeutung. Märkte, Schifffahrten, Kulinarik und festliche Veranstaltungen verkürzen die Zeit des Wartens auf Weihnachten. Alles gute Gründe für einen Besuch!

Wolfgangsee
„Advent wie damals“ ist das Motto von St. Gilgen, Strobl und St. Wolfgang. Mit dem Schiff lassen sich die Adventmärkte in den drei Orten gut verbinden. Neu ist heuer, dass Kinder bis 14 Jahre gratis mit der Wolfgangseeschifffahrt und der Schafbergbahn fahren.

Der beleuchtete Adventzug: die Schafbergbahn
Der beleuchtete Adventzug: die Schafbergbahn(Bild: Salzburg Tourismus GmbH/Kunstbahr)

Täglich ab 17 Uhr ziehen Weisenbläser durch die Straßen. Der Wolfgangseer Advent steht für authentische Tradition und das Gefühl für Heimat, das Symbol ist die 16 Meter hohe Friedenslicht-Laterne auf dem See.

Infos: www.wolfgangsee.at 

Fuschlseeregion
„Advent der Dörfer“: Kleine, feine Weihnachtsmärkte gibt es in Guttenthal, Ebenau, Hof bei Salzburg Fuschl und Faistenau (Foto, 13. – 14.12.), wo sich der Dorfplatz unter der 1000-jährigen Linde in eine lebendige Krippe verwandelt.

„Advent der Dörfer“
„Advent der Dörfer“(Bild: Fuschlseeregion/Erber)

Wer mehr über die Entstehungsgeschichte von „Stille Nacht“ erfahren möchte, folgt der Joseph-Mohr-Laternenwanderung am 12. oder 19. Dezember. Romantisch ist eine Zillenfahrt über den Fuschlsee zum Wintermarkt beim Rosewood Schloss Fuschl an den Adventwochenenden.

Infos: www.fuschlsee.salzkammergut.at 

Attersee-Attergau
Punsch, Glühwein und Kekse schmecken auch in den Gemeinden rund um den Attersee hervorragend. Eindrucksvoll sind der rund zwölf Meter hohe Weihnachtsengel „Aloysius“ in Unterach, die Adventschifffahrt und die erste Unterwasserkrippe Österreichs in Weyregg, die am ersten Adventsonntag bei der Taucheinstiegsstelle Dixi versenkt wird und ein Erlebnis für Taucher darstellt.

Unterwasserkrippe
Unterwasserkrippe(Bild: Mirja Geh)

Zu den eindrucksvollsten Bräuchen im Salzkammergut zählen die Glöcklerläufe am 5. Jänner in Schörfling, Steinbach und Unterach.

Infos: www.attersee-attergau.at 

Dachstein Salzkammergut
Ob Nikolaus, Krampuslauf oder Bergweihnacht, in Bad Goisern, Gosau, Hallstatt und Obertraun ist unverfälschtes Brauchtum auch für Gäste erlebbar.

Advent im Salzkammergut
Advent im Salzkammergut(Bild: A. Neuhofer)

Traditionelles Handwerk (Meisteradvent), stimmungsvolle Musik bei der Adventroas oder das Altjahrverbrennen – hier wird Advent wie früher zelebriert.

Infos: www.dachstein.salzkammergut.at 

Traunsee-Almtal
Auch Gmunden ist im Advent eine Reise wert, wenn die liebevoll dekorierte Altstadt, das Seeschloss Ort oder der Baumwipfelpfad auf dem Grünberg im Lichterzauber erstrahlen. Stimmungsvoll ist auch hier eine Schifffahrt – besonderer Tipp: Weihnachtsmärchen am Schiff am 24. Dezember.

(Bild: EAK)

Infos: www.traunsee-almtal.at 

Mondsee-Irrsee
Besinnlich und echt fühlt sich der Advent in Mondsee an, wo die Basilika und der gotische Kreuzgang des ehemaligen Benediktinerklosters die einzigartige Kulisse für den Weihnachtsmarkt bilden.

Advent in Mondsee
Advent in Mondsee(Bild: TVB Mondsee-Irrsee/Kathrin Haas)

Das traditionelle Christbaumtauchen findet am 20. Dezember (18 Uhr) an der Seepromenade statt. Schifffahrten über den winterlichen Mondsee werden regelmäßig angeboten.

Infos: www.mondsee.at 

Bad Ischl
In der historischen Trinkhalle der Kaiserstadt präsentieren die Ischler Handwerker „Handg’machtes“ noch bis 21. Dezember. Direkt davor ist das Schmankerldorf, in dem genussvolle Momente mit traditionellen Köstlichkeiten und musikalischen Darbietungen für weihnachtliche Stimmung sorgen.

Advent in Bad Ischl
Advent in Bad Ischl(Bild: Tourismusverband Bad Ischl, Mirja Geh)

Das winterliche Brauchtum des Glöcklerlaufes am 5. Jänner wird auch hier eindrucksvoll lebendig gehalten.

Infos: www.badischl.at 

