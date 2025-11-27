Doskozil landet Coup mit gefeiertem Netflix-Star

Gerüchte, dass es im Burgenland bald einen neuen „Landestheaterdirektor“ geben soll, gab es schon seit geraumer Zeit. Jetzt ist die Katze aus dem Sack. „Nein, eine solche Position wird in der Kultur Betriebe Burgenland GmbH nicht geschaffen, aber tatsächlich steht eine große Neuerung an“, erklärt Geschäftsführerin Claudia Priber auf „Krone“-Anfrage stolz.