„Lasst sie los“: Lothars Aussage gilt auch für uns

„Haben Angst, junge Spieler zu fördern“

Ehrlicher Sport, keine Mäzchen, (noch) kein Geld im Spiel. Die rot-weiß-roten Wunderknaben begeistern auf allen Ebenen. Völlig egal, wie das Endspiel gegen Portugal ausgeht. Ein gewaltiges Statement der jungen Generation, ein Abschneiden bei einem Großereignis, das in Österreichs Fußball-Landschaft hoffentlich ein Umdenken bewirkt. „Lasst sie los!“, poltert der einstige Weltstar Lothar Matthäus, „wir haben immer Angst, junge Spieler zu fördern. Woanders spielen sie mit 16, 17 in Spanien, England in der höchsten Liga. Auch bei den großen Vereinen wie Barcelona oder Arsenal.“ Loddars Seitenhieb gilt übrigens dem Fußball in Deutschland. Dem vierfachen Weltmeister und Fixstarter bei jedem Großereignis, mit einer Topliga in Europa. Wie zutreffend ist dann erst Lothars Aussage für Österreichs im internationalen Vergleich bescheidene Bundesliga.