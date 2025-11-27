Von wegen Grant: Wiener fühlen sich psychisch top!

Allen Klischees zum Trotz: Ausgerechnet die Wiener fühlen sich laut dem aktuellen Austrian Health Report österreichweit mental am besten. Warum ist das so? Ein Psychologe klärt auf.
Wien musste den Titel der lebenswertesten Stadt der Welt nach drei Jahren zwar heuer an Kopenhagen abgeben – dass die Menschen hier aber trotz zahlreicher Probleme glücklich sind, zeigt der aktuelle Austrian Health Report.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.