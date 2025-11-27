Leiner-Areal in Wr. Neustadt: Stadt erwägt Kauf



Mödling ist einen Schritt weiter

In Mödling ist dieser Prozess bereits abgeschlossen. Mit der NÖ Bau- und Siedlungsgenossenschaft (NBG) sowie der BEKA-Liegenschaftsverwaltung hat die Stadt Pläne für das 10.000 Quadratmeter große Betriebsgebiet in der Gabrieler Straße entwickelt, auf dem einst – in einem alten, denkmalgeschützten Fabrikgebäude – ein Leiner-Möbellager untergebracht war. Büros und Gesundheitseinrichtungen sowie Veranstaltungs- und Schulungsräumlichkeiten sollen hier in unmittelbarer Nähe zu Bahnhof und Spital entstehen.