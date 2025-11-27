Leiner-Areal in Wr. Neustadt: Stadt erwägt Kauf

Wo einst das Leiner-Möbelhaus in Wiener Neustadt stand, klafft jetzt eine Baugrube. Die Arbeiten sind jedoch längst eingestellt. Jetzt kommt wieder Bewegung in die Sache: Die Stadt will das Areal kaufen.
Um 15 Millionen Euro will die Stadt jetzt jene Grundstücke kaufen, auf denen einst das Leiner-Möbelhaus in Wiener Neustadt stand, das 2018 geschlossen wurde. Wie berichtet, plante Immobilien Tycoon Klemens Hallmann auf dem Gelände das sogenannte Stadtquartier mit Wohnungen und Bildungscampus, für mehr als eine Baugrube reichte es aber nicht mehr.
Nutzung noch völlig offen
„Bislang konnten wir als Stadt kaum Einfluss auf die Pläne der Eigentümer nehmen“, erklärt Bürgermeister Klaus Schneeberger das Interesse an dem Ankauf des Areals. Kommendes Jahr will man Nutzungsvarianten für die 23.000 Quadratmeter analysieren, Inputs kommen dabei sogar von der Technischen Universität Wien.
Wir haben jetzt die einmalige Chance, das Eigentum dieser so wichtigen Grundstücke zu erwerben. Diese Chance können wir uns nicht entgehen lassen.
Klaus Schneeberger, Bürgermeister von Wiener Neustadt
Bild: P. Huber
Mödling ist einen Schritt weiter
In Mödling ist dieser Prozess bereits abgeschlossen. Mit der NÖ Bau- und Siedlungsgenossenschaft (NBG) sowie der BEKA-Liegenschaftsverwaltung hat die Stadt Pläne für das 10.000 Quadratmeter große Betriebsgebiet in der Gabrieler Straße entwickelt, auf dem einst – in einem alten, denkmalgeschützten Fabrikgebäude – ein Leiner-Möbellager untergebracht war. Büros und Gesundheitseinrichtungen sowie Veranstaltungs- und Schulungsräumlichkeiten sollen hier in unmittelbarer Nähe zu Bahnhof und Spital entstehen.
Dornröschenschlaf ist beendet
So wird die NBG ihren Firmensitz hierher verlegen, wie Obmann Martin Schuster ankündigt, ebenso wie der Gemeindeverband für Abgaben und Umweltschutz (GVA) für den Bezirk Mödling. Für Bauarbeiten sind drei Jahre vorgesehen. Bürgermeisterin Silvia Dechsler: „Der Dornröschenschlaf des Areals hat endlich ein Ende!“
