„Ich konnte fast nichts mehr essen“

Seit Jahren schlägt Arabella Koller häufig bei ITF-Turnieren in Monastir auf. Die Küstenstadt in Tunesien wurde für die Salzburgerin schon fast zu ihrer zweiten Heimat. Doch zukünftig wird sie sich Reisen dorthin gut überlegen. Nach einem eigentlich normalen Abendessen vor einigen Monaten folgte eine Nacht, die sie nicht so schnell vergessen wird. „Ich habe mich so oft übergeben, dass ich gar nicht mehr mitzählen konnte“, berichtet die 25-Jährige. Dadurch entzündete sich ihr Magen und eine Gastritis-Erkrankung war die Folge. „Ich konnte fast nicht mehr essen und habe mehrere Kilos abgenommen. An Tennisspielen war für mich gar nicht zu denken, es war eine harte Zeit.“