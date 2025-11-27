Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Gunners“ zu stark

FC Bayern gegen Arsenal „nicht wiederzuerkennen“

Champions League
27.11.2025 08:24
Hängende Köpfe beim deutschen Rekordmeister
Hängende Köpfe beim deutschen Rekordmeister(Bild: AP/Kin Cheung)

„Artetas Mannschaft deklassierte einen nicht wiederzuerkennenden FC Bayern München“, titelte die spanische „As“ nach Arsenals 3:1-Sieg gegen den deutschen Rekordmeister. Für die Truppe von Vincent Kompany war es die erste Niederlage der Saison ...

0 Kommentare

Vor allem in der zweiten Halbzeit zeigten die „Gunners“ dem FC Bayern die Grenzen auf. Erst traf Noni Madueke zur erneuten Führung für die Hausherren, wenig später sorgte Gabriel Martinelli nach einem Neuer-Patzer für den 3:1-Endstand. 

Gabriel Martinelli traf zum 3:1.
Gabriel Martinelli traf zum 3:1.(Bild: AP/John Walton)

Groß ist die Euphorie in England, die „Sun“ schrieb etwa: „Die Gunners stürmen an die Spitze der Champions-League-Tabelle und beenden endlich den bayerischen Fluch.“ 

Lesen Sie auch:
Bayern-Goalie Manuel Neuer
„War mir schon klar“
Manuel Neuer äußert sich zu Patzer gegen Arsenal
27.11.2025
Champions League
Mega-Patzer von Neuer! Arsenal besiegt die Bayern
26.11.2025

„Lektion für die Deutschen“ 
So viel Lob es auch für Arsenal gab, so groß war die Kritik am FC Bayern. „Mit dem 3:1 gegen Bayern München fegte Arsenal die Konkurrenz vom Platz, die am eigenen Leib erfuhr, wie schwer es ist, die beste Verteidigung Europas zu knacken“, heißt es etwa in der spanischen „Mundo Deportivo“. Von einer „Lektion für die Deutschen“ sprach indes die Daily Mail.

In der Champiions-League-Tabelle rutschten die Münchner auf Rang drei ab, der FC Arsenal thront als einziges Team mit fünf Siegen aus fünf Spielen an der Spitze. 

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Vincent Kompany
England
FC Bayern München
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Influencerin (32) vermisst: Schon drei Festnahmen!
170.100 mal gelesen
Nicht nur der Ex-Freund der vermissten Stefanie P. wurde in Slowenien festgenommen.
Fußball International
Historischer Triumph! Österreich im WM-Finale
158.961 mal gelesen
Österreichs Youngsters haben es tatsächlich geschafft: Nur mehr ein Sieg fehlt zum ...
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
141.157 mal gelesen
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Innenpolitik
Kanzler ist zurück: „Zeit des Redens ist vorbei“
810 mal kommentiert
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
751 mal kommentiert
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Mehr Champions League
„Gunners“ zu stark
FC Bayern gegen Arsenal „nicht wiederzuerkennen“
„War mir schon klar“
Manuel Neuer äußert sich zu Patzer gegen Arsenal
Champions League
Mbappe-Wahnsinn in Piräus, Debakel für Liverpool
Champions League
Mega-Patzer von Neuer! Arsenal besiegt die Bayern
Wilde Frühpartien
Champions League: Underdog sorgt erneut für Furore

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf