FC Bayern gegen Arsenal „nicht wiederzuerkennen“

„Lektion für die Deutschen“

So viel Lob es auch für Arsenal gab, so groß war die Kritik am FC Bayern. „Mit dem 3:1 gegen Bayern München fegte Arsenal die Konkurrenz vom Platz, die am eigenen Leib erfuhr, wie schwer es ist, die beste Verteidigung Europas zu knacken“, heißt es etwa in der spanischen „Mundo Deportivo“. Von einer „Lektion für die Deutschen“ sprach indes die Daily Mail.