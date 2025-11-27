FC Bayern gegen Arsenal „nicht wiederzuerkennen“

„Artetas Mannschaft deklassierte einen nicht wiederzuerkennenden FC Bayern München“, titelte die spanische „As“ nach Arsenals 3:1-Sieg gegen den deutschen Rekordmeister. Für die Truppe von Vincent Kompany war es die erste Niederlage der Saison ...
Vor allem in der zweiten Halbzeit zeigten die „Gunners“ dem FC Bayern die Grenzen auf. Erst traf Noni Madueke zur erneuten Führung für die Hausherren, wenig später sorgte Gabriel Martinelli nach einem Neuer-Patzer für den 3:1-Endstand.
Groß ist die Euphorie in England, die „Sun“ schrieb etwa: „Die Gunners stürmen an die Spitze der Champions-League-Tabelle und beenden endlich den bayerischen Fluch.“
„Lektion für die Deutschen“
So viel Lob es auch für Arsenal gab, so groß war die Kritik am FC Bayern. „Mit dem 3:1 gegen Bayern München fegte Arsenal die Konkurrenz vom Platz, die am eigenen Leib erfuhr, wie schwer es ist, die beste Verteidigung Europas zu knacken“, heißt es etwa in der spanischen „Mundo Deportivo“. Von einer „Lektion für die Deutschen“ sprach indes die Daily Mail.
In der Champiions-League-Tabelle rutschten die Münchner auf Rang drei ab, der FC Arsenal thront als einziges Team mit fünf Siegen aus fünf Spielen an der Spitze.
