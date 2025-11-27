Wo Skifahrer in Tirol schon auf ihre Kosten kommen

Die Pistengeräte stehen im Dauereinsatz, in den Hütten wird bereits aufgekocht und an den Liftkassen ist man vorbereitet. Der Neuschnee sorgt heuer in Tirol für einen Ausnahme-Saisonstart. Die „Krone“ weiß, wo der Pistenspaß schon jetzt beginnt.
Es ist weiß geworden in Tirol. Der Saisonstart in den Skigebieten kann vor winterlicher Kulisse über die Bühne gehen. Schon jetzt im November können Wintersportler aus einer beachtlichen Palette an geöffneten Pisten wählen.
