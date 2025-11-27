Generationenwechsel bei McDonald‘s-Betreiber

Mit Sicherheit ist er einer der umtriebigsten und unkonventionellsten Geschäftsleute in Vorarlberg. Vielleicht hängt es mit seiner Herkunft zusammen. Die Holländer sind ja sprichwörtlich dafür bekannt, dass es ein „Geht nicht“ nicht gibt, dass mit Chuzpe und Charme doch alles zu lösen ist. Zumindest in geschäftlicher Hinsicht. Denn leicht wurde es ihm hier im Ländle gewiss nicht gemacht.