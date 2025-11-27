Meixner traf für Ottawa, Detroit verlor mit Kasper

Eishockey-Nationalteam-Kapitänin Anna Meixner hat in der PWHL ein Erfolgserlebnis gefeiert. Beim 5:1-Sieg von Ottawa Charge gegen die Vancouver Goldeneyes in der nordamerikanischen Frauen-Profiliga erzielte die Salzburgerin am Mittwoch (Ortszeit) im zweiten Saisonspiel ihren ersten Treffer. Der Kärntner Marco Kasper kassierte mit den Detroit Red Wings indes eine Heimniederlage in der NHL. Die Red Wings mussten sich den Nashville Predators mit 3:6 geschlagen geben.
Minnesota Wild setzte ohne den verletzt fehlenden Marco Rossi die aktuelle Siegesserie fort, das 4:3 nach Verlängerung gegen die Chicago Blackhawks war der sechste Erfolg en suite.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.