Betonmischer auf der Schneefahrbahn umgekippt

Die winterlichen Verhältnisse sorgen für Chaos auf den Straßen, so auch am späten Mittwochabend. Während der Talfahrt verlor ein Lenker in Tirol die Kontrolle über einen Betonmischer – das Fahrzeug stürzte um.
Erneut wurde die Schneefahrbahn einem Lenker eines Schwerfahrzeuges zum Verhängnis. Dieser war gerade in Vorderlanersbach unterwegs, als er während der Talfahrt die Kontrolle über den Betonmischer verlor, umkippte und das Fahrzeug im Graben liegen blieb.
Lenker konnte Betonmischer selbstständig verlassen
Der Lenker konnte den Betonmischer selbstständig verlassen und wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst zu einem Arzt gebracht. Während der Bergung wurde der Verkehr wechselseitig angehalten.
