Gottschalk: So bescheiden fällt seine Pension aus

In einem Interview mit dem Magazin „Bunte“ hat Thomas Gottschalk nicht nur über seine Pläne nach dem endgültigen TV-Abschied gesprochen. Er hat auch verraten, wie viel Pension er tatsächlich bekommen wird.
Eine allerletzte Show und dann ist Schluss. „Mit 75 ist es wohl an der Zeit, sich zu verabschieden“, erklärte Gottschalk, der am 6. Dezember noch einmal auf RTL zu sehen sein wird. Traurig sei er aber nicht: „Ich verspüre in mir weder Bitterkeit noch bedaure ich, dass Schluss ist.“
Mini-Pension für Gottschalk
Doch in seinem aktuellen Interview sprach Gottschalk nicht nur über seine Pläne nach dem TV-Aus, sondern auch über seine finanzielle Situation. Wie viel Pension bekommt der Entertainer denn wirklich?
Die Antwort überrascht: „Ich kriege einen knappen Tausender“, erklärte Gottschalk ganz offen. „Immerhin war ich Redakteur beim Bayerischen Rundfunk.“
Was er mit der neu gewonnen Freizeit anfangen wird, verriet Gottschalk übrigens auch: Er und seine Ehefrau Karina werden vorerst viel reisen. Aber: „Das heißt aber nicht, dass ich nie wieder einen Ton von mir gebe.“
„Bis dahin lebe ich gern“
Auch ernste Themen sparte Gottschalk im Interview mit der „Bunte“ nicht aus. Etwa die Frage, ob er Angst vor dem Tod habe. „Man spürt früh genug, wenn es so weit ist. Und bis dahin lebe ich gern“, erklärte der ehemalige „Wetten, dass..?“-Moderator.
Den gewünschten Tod der Kessler-Zwillinge sieht Gottschalk hingegen kritisch: „Jeder Mensch ist für sein Handeln allein verantwortlich. Aber ich kann das nicht nachvollziehen. Auch bei den Kessler-Zwillingen nicht“, meinte er.
Er sei der Meinung: „Wer 89 ist, freut sich doch auf seinen 90. Geburtstag und legt sich nicht hin zum Sterben. Für mich gilt: Mein Leben liegt in der Hand Gottes. Ich habe mir das Leben geben lassen. Und ich lasse es mir auch wieder nehmen.“
Gottschalk würde „offen mit Demenz umgehen“
Auch über seinen Aussetzer bei der Bambi-Verleihung sprach der zuletzt gescholtene Showmaster. „Ich bin gestolpert – und nach 40 Jahren war das wohl fällig.“
Über Krankheit und Alter spreche er offen. Und auch heikle Themen würde er im Falle des Falles nicht verschweigen: „Wenn ich dement werden sollte, würde ich definitiv offen damit umgehen.“
Zur Frage, wie er in Erinnerung bleiben wird, macht sich Gottschalk demnach keinen Kopf. „Jede Zeit hat ihre Helden. Mich wird man vielleicht einordnen, wie ich die Beatles einordne: So was gibt“s nicht wieder.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.