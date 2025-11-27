Gottschalk: So bescheiden fällt seine Pension aus

Eine allerletzte Show und dann ist Schluss. „Mit 75 ist es wohl an der Zeit, sich zu verabschieden“, erklärte Gottschalk, der am 6. Dezember noch einmal auf RTL zu sehen sein wird. Traurig sei er aber nicht: „Ich verspüre in mir weder Bitterkeit noch bedaure ich, dass Schluss ist.“

Mini-Pension für Gottschalk

Doch in seinem aktuellen Interview sprach Gottschalk nicht nur über seine Pläne nach dem TV-Aus, sondern auch über seine finanzielle Situation. Wie viel Pension bekommt der Entertainer denn wirklich?