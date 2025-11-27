Judi Dench: „Ich kann niemanden mehr erkennen“

Dench, die außerdem in den James-Bond-Filmen mitspielte und für die Nebenrolle als Königin Elizabeth I. in „Shakespeare In Love“ einen Oscar bekam, hatte schon früher über ihre schwindende Sehkraft aufgrund ihrer Netzhauterkrankung, der altersabhängigen Makuladegeneration (AMD), gesprochen. Im Oktober hatte sie der „Zeit“ erzählt, dass ihr bei Auftritten helle Matten ausgelegt werden, „damit ich weiß, wo ich stehen soll“.