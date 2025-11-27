Odermatt vor US-Rennen in schlechter Verfassung

Suboptimale Voraussetzungen für Marco Odermatt vor den beiden Weltcup-Rennen in Copper Mountain. Nachdem der Schweizer in den vergangenen Tagen über die zu hohen Temperaturen in den USA und die damit verbunden schlechten Trainingsbedingungen geklagt hatte, dürfte sich der Ski-Star nun außerdem eine Grippe eingefangen haben ...
„Ich habe mir irgendetwas eingefangen“, soll Odermatt einem Fotografen des Schweizer „Blick“ bereits am Diensttag mitgeteilt haben. Und auch tags darauf brachte der 28-Jährige die Hangbefahrung schnell hinter sich, um sich im Hotel zu erholen.
Zwar wolle Odermatt im heutigen Super-G nach wie vor an den Start gehen, ideale Voraussetzungen sehen jedoch anders aus. Wie gut der Schweizer die Symptome wegstecken kann, wird sich ab 19 Uhr zeigen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.