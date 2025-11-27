Flachau kämpft gegen illegale Zweitwohnsitze

Er schätzt die Zahl der Zweitwohnsitze auf rund 400 ein. Ein Teil davon ist sogar legal, weil er noch aus einer Zeit stammt, in der Zweitwohnsitze erlaubt waren. Für den Rest geht Oberreiter in einen schwierigen Kampf. „Wir müssen ja nachweisen, dass es ein illegaler Zweitwohnsitz ist und das ist sehr aufwendig!“, erklärt der Bürgermeister der „Krone“.