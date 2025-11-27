Garics: „Ich war noch nie ein Red-Bull-Fan“

Fünf Jahre schnürte György „Gyuri“ Garics die Schuhe für den FC Bologna, heute Europa-League-Gegner von Vizemeister Salzburg. „Mit ihm verbinde ich die Stadt, die mir mein Zuhause gegeben hat. Meine Frau hat sich in Bologna verliebt, unser Sohn wurde hier großgezogen. Hier ist unser Lebensmittelpunkt“, schwärmt der 42-Jährige.