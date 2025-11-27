Datenschützer demonstrieren gegen Videoüberwachung

Der zuständige Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) habe in seinen Entwurf – anders als seine Vorgängerin Leonore Gewessler (Grüne) – keinen datenschutzrechtlichen Schutz von Demonstrationen vorgesehen. Anders als im Entwurf der Vorgängerregierung sei nun ein Echtzeitzugriff für die Polizei nicht ausgeschlossen und es dürfte mehr als nur das Kennzeichen von Fahrzeugen gespeichert werden.