Hunderte Bürger geklagt: Gericht stoppt Polizisten

Seit mehreren Jahren decken zwei Kärntner Polizisten nach Hass-im-Netz-Postings Hunderte Österreicher mit Klagen ein. In jedem Fall geht es um mehrere Tausende Euro Schadenersatz, die ein einziges „Gefällt mir“ kosten kann. Jetzt dürfte ein neues Gerichtsurteil die Wende bringen.
Niemand möchte Opfer eines Shitstorms werden. Daher war die erste Reaktion eines Kärntner Polizisten, der 2021 bei einer Corona-Demonstration im Einsatz fotografiert und mit unhaltbaren Beschuldigungen verunglimpft wurde, nachvollziehbar: Er klagte jene Facebook-Nutzer, die den Post bedenkenlos teilten oder ebenso gedankenlos mit einem „Gefällt mir“ versahen.
