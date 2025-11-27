Hunderte Bürger geklagt: Gericht stoppt Polizisten

Niemand möchte Opfer eines Shitstorms werden. Daher war die erste Reaktion eines Kärntner Polizisten, der 2021 bei einer Corona-Demonstration im Einsatz fotografiert und mit unhaltbaren Beschuldigungen verunglimpft wurde, nachvollziehbar: Er klagte jene Facebook-Nutzer, die den Post bedenkenlos teilten oder ebenso gedankenlos mit einem „Gefällt mir“ versahen.