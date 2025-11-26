Hochhäuser in Flammen: Mehrere Tote bei Großbrand

Bewohner in Gebäude gefangen

Mindestens 13 Personen sind noch immer in dem Wohnkomplex gefangen, darunter auch acht ältere Bewohner und zwei Babies, wie der ehemalige Bezirksrat Herman Yiu Kwan-ho der Hongkonger Zeitung erklärte. Einige dieser Personen können aktuell nicht gerettet werden, weil man nicht bis zu ihnen durchkommt. Außerdem befinden sich noch 14 Katzen in dem Gebäude.