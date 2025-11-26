Tragödie in Hongkong
Hochhäuser in Flammen: Mehrere Tote bei Großbrand
Schockierende Bilder von einem Großbrand in Hongkong: Gleich mehrere Hochhäuser standen in Flammen. Mindestens vier Menschen kamen ums Leben, mehrere Personen wurden ins Krankenhaus gebracht. Noch immer sind Bewohner in den Gebäuden gefangen.
Mindestens vier Personen starben bei dem Großbrand, darunter auch ein Feuerwehrmann. Mindestens fünf Personen wurden schwer verletzt, drei davon seien in kritischem Zustand, wie die Hongkonger Zeitung „South China Morning Post“ berichtet.
Der Brand war in der Wohnanlage Wang Fuk Court im Stadtteil Tai Po ausgebrochen und wurde sogar auf Stufe 5 hochgestuft – die höchste Gefahrenstufe in Hongkong. Mindestens vier der insgesamt acht Wohnblöcke mit mehr als 1900 Wohnungen waren laut „South China Morning Post“ betroffen. Die Ursache des Brands ist noch nicht bekannt.
Bewohner in Gebäude gefangen
Mindestens 13 Personen sind noch immer in dem Wohnkomplex gefangen, darunter auch acht ältere Bewohner und zwei Babies, wie der ehemalige Bezirksrat Herman Yiu Kwan-ho der Hongkonger Zeitung erklärte. Einige dieser Personen können aktuell nicht gerettet werden, weil man nicht bis zu ihnen durchkommt. Außerdem befinden sich noch 14 Katzen in dem Gebäude.
Fotos und Videos vom Einsatzort zeigten große Rauchschwaden, die aus den eingerüsteten Wohnhochhäusern aufstiegen. Die Bambusgerüste standen in Flammen, brennende Teile des Gerüsts fielen zu Boden. An den Gebäuden wurden Renovierungsarbeiten durchgeführt. Auch war zu sehen, wie die Fassadengerüste über mehrere Stockwerke hinweg in Flammen standen und brennende Teile zu Boden stürzten. Zudem waren im Inneren einzelner Wohnungen Feuerherde zu erkennen.
