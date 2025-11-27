Mit den griechischen Göttern zum Handball-Olymp

„Eine unglaubliche Stadt, eine wahnsinnig tolle Erfahrung“, funkt Joci Albek von Athen nach Graz. Seit Sommer ist der 26-Jährige in der griechischen Liga engagiert, zeigt dort bei Aufsteiger Athinaikos Athen auf. „Es ist das erste Mal seit 20 Jahren, dass Athinaikos erstklassig ist. Deshalb haben vor der Saison alle vom Klassenerhalt gesprochen. Jetzt sind wir Fünfter – auf Tuchfühlung mit der Spitze. Wir sind die Überraschungsmannschaft der Liga, sind großes Thema hier in Athen“, sagt der Ex-Graz-Handballer, der sich im Schatten der Akropolis pudelwohl fühlt.