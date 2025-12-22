Wie Albrecht Dürer die Malkunst neu erfand

Er ist der Superstar der Renaissance: Albrecht Dürer, geboren am 21. Mai 1471 im deutschen Nürnberg, war bereits zu Lebzeiten populär und genoss höchstes Ansehen. Er war nicht nur Maler und Grafiker, der die Kunst revolutionieren sollte, sondern auch Mathematiker und Kunsttheoretiker – ein Universalgenie à la Leonardo da Vinci.