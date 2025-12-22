Wie Albrecht Dürer die Malkunst neu erfand

Der Herren-Slalom in Alta Badia – ab 10 Uhr LIVE
Ski-Weltcup im Ticker
Er war Maler, Grafiker, Denker und schon zu Lebzeiten eine Legende. Ein neuer, monumentaler Prachtband zeigt das gesamte Genie Albrecht Dürers (1471-1528) und erklärt, warum der Nürnberger die Kunst bis heute prägt.
Er ist der Superstar der Renaissance: Albrecht Dürer, geboren am 21. Mai 1471 im deutschen Nürnberg, war bereits zu Lebzeiten populär und genoss höchstes Ansehen. Er war nicht nur Maler und Grafiker, der die Kunst revolutionieren sollte, sondern auch Mathematiker und Kunsttheoretiker – ein Universalgenie à la Leonardo da Vinci.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.