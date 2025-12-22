Sie arbeiten, damit es bei uns Weihnachten wird

Der Herren-Slalom in Alta Badia – ab 10 Uhr LIVE
Ski-Weltcup im Ticker
Heimlich und unsichtbar, oft begleitet von hellem Licht oder Klingeln, kam früher das Christkind und legte seine Gaben unter den Weihnachtsbaum. Heute piepst ein SMS am Handy, und allen ist klar: Der Paketzusteller ist im Anmarsch. Die Paketmengen in Österreich wachsen rasant.
Es ist kurz vor Weihnachten – und im Postlogistikzentrum in Wien-Inzersdorf, im 23. Bezirk, herrscht Hochbetrieb. Ein wenig wirkt es hier wie in der unromantischen Variante einer Wichtelwerkstatt: In dem modernen, hell beleuchteten Bau surren unzählige Förderbänder, Container werden entladen oder beladen, Kartons gleiten im Sekundentakt an Scannern vorbei, und Mitarbeiter in Warnwesten fahren mit kleinen Fahrzeugen durch die Gegend.
