Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Hinter den Kulissen

Sie arbeiten, damit es bei uns Weihnachten wird

Wirtschaft
22.12.2025 06:00
2024 erreichten die Paketmengen in Österreich erneut einen Spitzenwert.
2024 erreichten die Paketmengen in Österreich erneut einen Spitzenwert.(Bild: Martin A. Jöchl)

Heimlich und unsichtbar, oft begleitet von hellem Licht oder Klingeln, kam früher das Christkind und legte seine Gaben unter den Weihnachtsbaum. Heute piepst ein SMS am Handy, und allen ist klar: Der Paketzusteller ist im Anmarsch. Die Paketmengen in Österreich wachsen rasant. 

0 Kommentare

Es ist kurz vor Weihnachten – und im Postlogistikzentrum in Wien-Inzersdorf, im 23. Bezirk, herrscht Hochbetrieb. Ein wenig wirkt es hier wie in der unromantischen Variante einer Wichtelwerkstatt: In dem modernen, hell beleuchteten Bau surren unzählige Förderbänder, Container werden entladen oder beladen, Kartons gleiten im Sekundentakt an Scannern vorbei, und Mitarbeiter in Warnwesten fahren mit kleinen Fahrzeugen durch die Gegend.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Sandra Wobrazek
Sandra Wobrazek
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist wegen des Zögerns der EU-Staaten nun der ...
Erhöht Druck auf EU
Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug
Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Newsletter
Top-3

Gelesen

Salzburg
Ex-Skistar wünscht sich eine Rückkehr ins TV
134.844 mal gelesen
Alexandra Meissnitzer (li.) kommentierte und moderierte bis vor Kurzem im TV, hier im Einsatz ...
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
106.989 mal gelesen
Außenpolitik
Putin will neben Ukraine Teile Europas einnehmen
94.566 mal gelesen
Plant Putin trotz Friedensgesprächen schon weitere Eroberungen?
Mehr Wirtschaft
Krone Plus Logo
Hinter den Kulissen
Sie arbeiten, damit es bei uns Weihnachten wird
Standort gerettet
Süße Nachrichten für die Tullner Zuckerfabrik
„Krone“-Kommentar
Die Fallstricke bei der Lohntransparenz
„Es geht bergauf“
So soll einst totgesagtes Skigebiet aufblühen
Krone Plus Logo
Illegale Überfuhren
Krone+ auf den Routen der Raketen-Schmuggler
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf