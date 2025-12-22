Sie arbeiten, damit es bei uns Weihnachten wird

Es ist kurz vor Weihnachten – und im Postlogistikzentrum in Wien-Inzersdorf, im 23. Bezirk, herrscht Hochbetrieb. Ein wenig wirkt es hier wie in der unromantischen Variante einer Wichtelwerkstatt: In dem modernen, hell beleuchteten Bau surren unzählige Förderbänder, Container werden entladen oder beladen, Kartons gleiten im Sekundentakt an Scannern vorbei, und Mitarbeiter in Warnwesten fahren mit kleinen Fahrzeugen durch die Gegend.