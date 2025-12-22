Vorteilswelt
Kompany besorgt:

„Adventkalender mit lauter schlechten Nachrichten“

Deutsche Bundesliga
22.12.2025 07:48
Vincent Kompany musste zuletzt einige Spieler auf die Verletztenliste setzen.
Vincent Kompany musste zuletzt einige Spieler auf die Verletztenliste setzen.(Bild: AFP/KARL-JOSEF HILDENBRAND)

„Eine ganze Woche wie ein Adventkalender mit lauter schlechten Nachrichten“, hat Bayern-Trainer Vincent Kompany nach dem 4:0 gegen Heidenheim die Ausfälle der letzten Tage kommentiert. Dass seine Truppe dennoch beherzt auftrat und als Tabellenführer in die Winterpause geht, macht den Belgier hingegen stolz.

„Diese Woche war vom Gefühl her wie eine Corona-Woche, in der man jedes Mal Angst hat, wenn man den Arzt sieht, weil immer schlechte Nachrichten gekommen sind“, so Kompany. „Sie (die Teamärzte, Anm.) machen eine tolle Arbeit, aber es war einfach eine ganze Woche wie ein Adventkalender mit lauter schlechten Nachrichten.“

Lesen Sie auch:
Michael Olise traf zum 2:0.
Deutsche Bundesliga
Bayern verabschiedet sich mit Sieg in Winterpause
21.12.2025

Was der Coach der Münchner meint: Während Sacha Boey seit Beginn des Monats krankheitsbedingt fehlt, standen am Sonntag mit Joshua Kimmich (Sprunggelenk) und Manuel Neuer (Muskelfaserriss) gleich zwei Stammspieler nicht zur Verfügung. Konrad Laimer musste außerdem Gelb-gesperrt zusehen, Nicolas Jackson ist aktuell beim Afrika-Cup im Einsatz.

„Das ist für mich wichtig“
Gegen Heidenheim ließ sich der deutsche Rekordmeister dennoch nicht beirren, Josip Stanisic (15.), Michael Olise (32.), Luis Diaz (86.) und Harry Kane (90+2.) schossen den FC Bayern zu einem 4:0-Kantersieg. „Wir haben Bayern München gesehen – obwohl neun Spieler nicht da waren. Das ist für mich wichtig“, ist Kompany erleichtert.

