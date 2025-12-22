Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

„Beichte“ in Therapie?

Gegen Unfalllenker wird nun wegen Mordes ermittelt

Oberösterreich
22.12.2025 06:00
In diesem Auto starb der 58-jährige Linzer nach dem Unfall.
In diesem Auto starb der 58-jährige Linzer nach dem Unfall.(Bild: TEAM FOTOKERSCHI / KERSCHBAUMMAYR)

Das ist ein sehr ungewöhnlicher Fall. Im Oktober des Vorjahres verursachte ein 22-Jähriger aus Alberndorf im Haselgraben einen schweren Unfall, er war in den Gegenverkehr gekracht. Ein Linzer (58) starb, der Bursch wegen fahrlässiger Tötung verurteilt. Doch jetzt wird wegen Mord gegen ihn ermittelt. 

0 Kommentare

Kurz nach drei Uhr am 21. Oktober – es war ein Montag –  war die B 126  im Bereich Hochbuchedt am Beginn einer Überholspur zur Todesstrecke geworden: Ein damals 22-Jähriger aus Alberndorf war mit seinem Skoda von Linz Richtung Bad Leonfelden unterwegs gewesen, der Linzer (58) war in Richtung Linz gefahren. Auf dem Beifahrersitz war eine Linzerin (34). Dann kam es zum Frontalzusammenstoß.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Gerald Schwab
Gerald Schwab
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich
Mehr Oberösterreich
Fluch und Segen
Nächster Besucherrekord bei Touristen in Hallstatt
Krone Plus Logo
„Beichte“ in Therapie?
Gegen Unfalllenker wird nun wegen Mordes ermittelt
Unplugged und Tour
Folkshilfe: Die Stille Nacht im Weihnachts-Beat
Verzweifelte Gattin
„Mein Mann ist seit dem Vormittag verschwunden!“
Am Krippenstein
Touristen fuhren „dank“ Navi mit Auto auf Skipiste
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine