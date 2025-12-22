Vorteilswelt
Alles anders?

McLaren-Teamchef Stella spricht klare Warnung aus

Formel 1
22.12.2025 08:22
Andrea Stella dämpft die Erwartungen.
Andrea Stella dämpft die Erwartungen.(Bild: GEPA)

Trotz der Weltmeistertitel in der Konstrukteurs- als auch in der Fahrer-Wertung warnt McLarens Teamchef vor zu großen Erwartungen an die Formel-1-Saison 2026 ...

0 Kommentare

Mit 364 Punkten Vorsprung auf Mercedes ging die Weltmeisterschaft 2025 ganz klar an McLaren, der Titel von Lando Norris sowie Rang drei von Oscar Piastri runden das Ergebnis ab.

2025 endet für McLaren mit zwei Weltmeister-Titel.
2025 endet für McLaren mit zwei Weltmeister-Titel.(Bild: AFP/GIUSEPPE CACACE)

„Das erste Mal, dass ...“
Darauf, dass es kommendes Jahr ähnlich erfolgreich weitergeht, will sich Stella allerdings nicht festlegen. „Alles wird neu sein. Es ist wohl das erste Mal in der Geschichte der Formel 1, dass die Regeländerungen das Chassis, den Motor und die Reifen betreffen“, meinte der Italiener im Interview mit Sky.

Zur Saison 2026 begannen alle Teams wieder bei null, alle Boliden müssen grundlegend verändert werden. Folglich gäbe es auch keine Anhaltspunkte für das Kräfteverhältnis, so Stella weiter. „Die Entwicklung, die ich sehe, ist vielversprechend und wichtig. Aber wir wissen nicht, was die anderen Teams auf die Strecke bringen werden“, hält sich der 54-Jährige deshalb mit Prognosen zurück.

Porträt von krone Sport
krone Sport
