McLaren-Teamchef Stella spricht klare Warnung aus

Zur Saison 2026 begannen alle Teams wieder bei null, alle Boliden müssen grundlegend verändert werden. Folglich gäbe es auch keine Anhaltspunkte für das Kräfteverhältnis, so Stella weiter. „Die Entwicklung, die ich sehe, ist vielversprechend und wichtig. Aber wir wissen nicht, was die anderen Teams auf die Strecke bringen werden“, hält sich der 54-Jährige deshalb mit Prognosen zurück.