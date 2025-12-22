Vance: „Es ist wieder okay, weiß zu sein“

„Charlies Tod unglaublicher Verlust“

In seiner Rede erinnerte der 41-Jährige auch an Charlie Kirk, den Gründer von Turning Point USA, der im September bei einer Veranstaltung an einer Universität erschossen worden war. Kirk unterstützte Trump in dessen Wahlkampf und war ein einflussreicher Vertreter von dessen Bewegung „Make America Great Again“. „Charlies Tod war ein unglaublicher Verlust, ein nicht zu ersetzender Verlust“, sagte Vance nun. Sein Tod habe ihn schwer getroffen, doch der Kampf für seine Überzeugungen müsse weitergehen. Kritikerinnen und Kritiker warfen Kirk vor, rassistische, homophobe, transfeindliche und sexistische Ansichten zu verbreiten.