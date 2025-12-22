Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Konservativen-Treffen

Vance: „Es ist wieder okay, weiß zu sein“

Außenpolitik
22.12.2025 08:19
US-Vizepräsident JD Vance
US-Vizepräsident JD Vance(Bild: AFP/CAYLO SEALS)

US-Vizepräsident JD Vance hat mit seinen jüngsten Aussagen bei einem Treffen einer konservativen Jugendorganisation für Aufsehen gesorgt. „In den Vereinigten Staaten von Amerika muss man sich nicht mehr dafür entschuldigen, weiß zu sein“, sagte er etwa vor einem jubelnden Publikum in Phoenix.

0 Kommentare

Anders als die linken Demokratinnen und Demokraten würde die Republikanische Partei alle Menschen gleich behandeln, sagte Vance weiter. Man erwarte von den Menschen nur, dass sie „großartige amerikanische Patrioten“ seien, sagte er vor Mitgliedern der konservativen Jugendorganisation Turning Point USA. Der Vizepräsident lobte auch die Abschaffung von Initiativen, die sich für historisch benachteiligte Gruppen, wie Schwarze, einsetzen.

Vance und Trump kritisieren immer wieder eine „woke Ideologie“, die ihrer Ansicht nach die Mehrheit unterdrückt. Ein Dorn im Auge waren ihnen dabei die sogenannten DEI-Initiativen (Diversity, Equity and Inclusion, auf Deutsch Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion). Die Vorgängerregierung hatte diese gefördert, um benachteiligte Gruppen in den Vereinigten Staaten zu unterstützen und gegen Rassismus zu kämpfen.

Lesen Sie auch:
Erika Kirk und Vizepräsident JD Vance
Erklärt Umarmung
Kirk-Witwe wirbt für Vance als nächster Präsident
26.11.2025
„Ist, was sie tun“
Nazi-Chats sind für Vance „nur Kinderstreiche“
16.10.2025
Ganze Familie dabei
Charlie-Kirk-Tod: Angeklagter erstmals vor Gericht
11.12.2025

„Charlies Tod unglaublicher Verlust“
In seiner Rede erinnerte der 41-Jährige auch an Charlie Kirk, den Gründer von Turning Point USA, der im September bei einer Veranstaltung an einer Universität erschossen worden war. Kirk unterstützte Trump in dessen Wahlkampf und war ein einflussreicher Vertreter von dessen Bewegung „Make America Great Again“. „Charlies Tod war ein unglaublicher Verlust, ein nicht zu ersetzender Verlust“, sagte Vance nun. Sein Tod habe ihn schwer getroffen, doch der Kampf für seine Überzeugungen müsse weitergehen. Kritikerinnen und Kritiker warfen Kirk vor, rassistische, homophobe, transfeindliche und sexistische Ansichten zu verbreiten.

Da Trump (79) nach zwei Amtszeiten nicht erneut kandieren kann, wird angenommen, dass sich Vance um die Nachfolge bemühen wird. Dabei dürfte die Unterstützung von Turning Point und von Kirks Witwe Erika eine Rolle spielen. Die nächste Präsidentschaftswahl ist 2028.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist wegen des Zögerns der EU-Staaten nun der ...
Erhöht Druck auf EU
Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug
Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Top-3

Gelesen

Salzburg
Ex-Skistar wünscht sich eine Rückkehr ins TV
136.968 mal gelesen
Alexandra Meissnitzer (li.) kommentierte und moderierte bis vor Kurzem im TV, hier im Einsatz ...
Außenpolitik
Putin will neben Ukraine Teile Europas einnehmen
95.783 mal gelesen
Plant Putin trotz Friedensgesprächen schon weitere Eroberungen?
Tirol
Dornauer wohl verlobt und bald mit eigener Liste
71.475 mal gelesen
Im Glück: Eva Schütz und Georg Dornauer geben sich 2026 wohl das Ja-Wort.
Mehr Außenpolitik
Konservativen-Treffen
Vance: „Es ist wieder okay, weiß zu sein“
„Situation ist ernst“
Justizministerin will zwei neue Gefängnisse bauen
Bedenken wegen Frauen
Foto von Trump wieder in Epstein-Akten aufgenommen
„Krone“-Kommentar
In der Notregierung wird es 2026 deutlich ruppiger
„Konstruktiv“
Friedensgespräche in Miami: Alle Seiten zufrieden
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf