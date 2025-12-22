Täter im Gefängnis
Syndey-Anschlag wurde monatelang akribisch geplant
In Australien sind neue Erkenntnisse zu dem Terroranschlag auf ein jüdisches Fest veröffentlicht worden. Der Vater und sein Sohn hätten in einer ländlichen Region mit ihren Waffen geübt, hieß es. Die Polizei fand außerdem ein Video auf dem Handy des Sohnes, das den IS-Bezug der beiden bestätigt.
Darin sind die beiden Täter in schwarzen T-Shirts vor einem Bild einer IS-Flagge zu sehen, neben vier Langwaffen mit Munition. Der Sohn zitiert auf Arabisch aus dem Koran. Anschließend hätten beide Männer auf Englisch über ihr Motiv für den geplanten Anschlag am Bondi Beach in Sydney gesprochen und die Handlungen von „Zionisten“ verurteilt, sagte die Polizei.
Bei ihrer Ankunft am Tatort am 14. Dezember warfen der Vater (50) und der Sohn (24) vier selbstgebaute Sprengsätze in Richtung der Menschenmenge. Die Sprengsätze seien jedoch nicht detoniert. Einen weiteren selbstgebauten Sprengsatz habe man in dem Auto gefunden, mit dem die beiden nach Bondi Beach gefahren waren, teilte die Polizei weiter mit.
Wie berichtet, waren bei dem jüdischen Fest am Sonntag vor einer Woche 16 Menschen ums Leben gekommen. Viele weitere waren verletzt worden. Der Vater war von der Polizei noch am Tatort erschossen worden. Der Sohn war zunächst mit lebensgefährlichen Schusswunden in ein Krankenhaus gebracht worden. Nun wurde er in ein Gefängnis im Osten von Sydney verlegt. In dem Komplex befindet sich das Long Bay Hospital, ein Hochsicherheitstrakt für medizinische und psychiatrische Fälle.
Der 24-Jährige ist wegen 15-fachen Mordes und 58 weiteren Tatbeständen angeklagt, darunter Terrorismus und Körperverletzung mit Mordversuch.
