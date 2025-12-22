Syndey-Anschlag wurde monatelang akribisch geplant

Wie berichtet, waren bei dem jüdischen Fest am Sonntag vor einer Woche 16 Menschen ums Leben gekommen. Viele weitere waren verletzt worden. Der Vater war von der Polizei noch am Tatort erschossen worden. Der Sohn war zunächst mit lebensgefährlichen Schusswunden in ein Krankenhaus gebracht worden. Nun wurde er in ein Gefängnis im Osten von Sydney verlegt. In dem Komplex befindet sich das Long Bay Hospital, ein Hochsicherheitstrakt für medizinische und psychiatrische Fälle.