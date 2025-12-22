Alkounfall mitten in Stadt: Zwei Schwerverletzte!

Fataler Verkehrsunfall am Sonntagabend mitten in Innsbruck: Ein einheimischer Alkolenker (35) geriet mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn und krachte dort frontal gegen den Pkw eines Türken (42). Beide Lenker erlitten schwere Verletzungen. Eine Begleiterin des 42-Jährigen kam mit leichteren Verletzungen glimpflicher davon.
Ereignet hat sich der schreckliche Unfall kurz nach 20 Uhr auf der Herzog-Otto-Straße (B 171). Der 35-jährige Einheimische war mit seinem Auto in Richtung Rennweg unterwegs, als er laut Polizei in der Rechtskurve auf Höhe des Congress Innsbruck plötzlich auf die Gegenfahrbahn geraten sein dürfte.
Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Pkw des 35-Jährigen auf eine Parkfläche geschleudert, wo er einen abgestellten Lkw touchierte.
Ermittler von der Polizei
Dort kam es schließlich zum Frontal-Crash mit dem Wagen des Türken. „Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Pkw des 35-Jährigen auf eine Parkfläche geschleudert, wo er einen abgestellten Lkw touchierte. Das Auto des 42-Jährigen wurde zurück auf eine Wiesenfläche geschoben“, heißt es vonseiten der Polizei.
Beide Lenker mit Rettung in Klinik
Beide Lenker erlitten schwere Verletzungen. Nach der notärztlichen Erstversorgung am Unfallort wurden die Männer mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Eine Begleiterin (59) des Türken, die auf dem Beifahrersitz saß, sei leicht verletzt worden.
Einheimischer war alkoholisiert
Brisant: „Ein mit dem 35-jährigen Unfalllenker durchgeführter Alkotest ergab ein positives Ergebnis“, so die Ermittler weiter. Ihm wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen. Wegen des Unfalls musste die Herzog-Otto-Straße für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Die Autos wurden massiv, der Lastwagen am Parkplatz leicht beschädigt.
