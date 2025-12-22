Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Frontaler in Innsbruck

Alkounfall mitten in Stadt: Zwei Schwerverletzte!

Tirol
22.12.2025 08:06
Beide Unfallfahrzeuge und auch ein unbeteiligter Lkw wurden massiv beschädigt.
Beide Unfallfahrzeuge und auch ein unbeteiligter Lkw wurden massiv beschädigt.(Bild: Rotes Kreuz Innsbruck, Krone KREATIV)

Fataler Verkehrsunfall am Sonntagabend mitten in Innsbruck: Ein einheimischer Alkolenker (35) geriet mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn und krachte dort frontal gegen den Pkw eines Türken (42). Beide Lenker erlitten schwere Verletzungen. Eine Begleiterin des 42-Jährigen kam mit leichteren Verletzungen glimpflicher davon.

0 Kommentare

Ereignet hat sich der schreckliche Unfall kurz nach 20 Uhr auf der Herzog-Otto-Straße (B 171). Der 35-jährige Einheimische war mit seinem Auto in Richtung Rennweg unterwegs, als er laut Polizei in der Rechtskurve auf Höhe des Congress Innsbruck plötzlich auf die Gegenfahrbahn geraten sein dürfte.

Zitat Icon

Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Pkw des 35-Jährigen auf eine Parkfläche geschleudert, wo er einen abgestellten Lkw touchierte.

Ermittler von der Polizei

Dort kam es schließlich zum Frontal-Crash mit dem Wagen des Türken. „Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Pkw des 35-Jährigen auf eine Parkfläche geschleudert, wo er einen abgestellten Lkw touchierte. Das Auto des 42-Jährigen wurde zurück auf eine Wiesenfläche geschoben“, heißt es vonseiten der Polizei.

Ein Pkw wurde gegen einen Lkw geschleudert.
Ein Pkw wurde gegen einen Lkw geschleudert.(Bild: Rotes Kreuz Innsbruck, Krone KREATIV)

Beide Lenker mit Rettung in Klinik
Beide Lenker erlitten schwere Verletzungen. Nach der notärztlichen Erstversorgung am Unfallort wurden die Männer mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Eine Begleiterin (59) des Türken, die auf dem Beifahrersitz saß, sei leicht verletzt worden.

Lesen Sie auch:
Eines der abgestürzten Autos. Es wurde von der Feuerwehr gesichert.
Schock für Insassen
Autos nach Kollision in Straßengraben katapultiert
21.12.2025
Darunter drei Kinder
Autokollision forderte fünf teils schwer Verletzte
20.12.2025
Von Straße abgekommen
Auto kracht gegen Garage: Mutter, Tochter verletzt
21.12.2025

Einheimischer war alkoholisiert
Brisant: „Ein mit dem 35-jährigen Unfalllenker durchgeführter Alkotest ergab ein positives Ergebnis“, so die Ermittler weiter. Ihm wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen. Wegen des Unfalls musste die Herzog-Otto-Straße für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Die Autos wurden massiv, der Lastwagen am Parkplatz leicht beschädigt.

Porträt von Hubert Rauth
Hubert Rauth
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist wegen des Zögerns der EU-Staaten nun der ...
Erhöht Druck auf EU
Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug
Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Newsletter
Top-3

Gelesen

Salzburg
Ex-Skistar wünscht sich eine Rückkehr ins TV
136.968 mal gelesen
Alexandra Meissnitzer (li.) kommentierte und moderierte bis vor Kurzem im TV, hier im Einsatz ...
Außenpolitik
Putin will neben Ukraine Teile Europas einnehmen
95.783 mal gelesen
Plant Putin trotz Friedensgesprächen schon weitere Eroberungen?
Tirol
Dornauer wohl verlobt und bald mit eigener Liste
71.475 mal gelesen
Im Glück: Eva Schütz und Georg Dornauer geben sich 2026 wohl das Ja-Wort.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf