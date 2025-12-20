Tesla-Roboter verteilt Popcorn auf Weihnachtsmarkt

Einen ungewöhnlichen Mitarbeiter hatte ein Weihnachtsmarkt in Berlin am Samstag: Roboter Optimus von Tesla. Der humanoide Roboter verteilte Popcorn an die Besucher. Das Unternehmen von Tech-Milliardär Elon Musk ging bei dem Auftritt kein Risiko ein.
Auf dem Weihnachtsmarkt in einem Einkaufszentrum in der deutschen Hauptstadt versorgte der Roboter die Besucher mit Popcorn. Die Maschine griff kleine Popcorn-Boxen, füllte sie auf und überreichte sie den Besuchern. Am Stand bildete sich eine lange Schlange.
Wie bei anderen ähnlichen Demonstrationen von Tesla blieb unklar, inwieweit Optimus dabei autonom agierte oder zumindest teilweise ferngesteuert wurde. Klar ist aber: Tesla hielt das Risiko des Roboter-Auftritts so gering wie möglich. Optimus stand hinter der Theke der Verkaufshütte, stolpern oder umfallen konnte er nicht, mehrere Tesla-Mitarbeitende waren vor Ort.
In den sozialen Netzwerken wurden Videos von dem Roboter bei der Arbeit hochgeladen:
Berichten zufolge werden die Roboter bei solchen Demonstrationen teilweise ferngesteuert. So sorgte jüngst im Netz ein Video für Aufsehen, in dem ein Optimus-Roboter bei einem Event in Miami wie ein Brett nach hinten umkippt. Vor dem Fall hebt er aber beide Arme zum Kopf und seine Bewegung legt nahe, dass ein Mensch, der ihn aus der Ferne steuerte, eine 3D-Brille abnahm. Tesla äußerte sich nicht dazu.
Dieses Video sorgt für Aufregung im Netz:
Zukunft in Robotern
Während die Verkäufe von Teslas Elektroautos in diesem Jahr erneut sinken dürften, verkündet Konzernchef Elon Musk, dass die Zukunft der Firma in selbstfahrenden Robotaxis und menschenähnlichen Robotern liegen werde.
So beharrt Musk darauf, dass die Optimus-Roboter des Konzerns das Potenzial hätten, zum „größten Produkt aller Zeiten“ zu werden. Die für kommendes Jahr in Aussicht gestellte Version 3 werde sich so flüssig bewegen, dass sie „wie ein Mensch in einem Roboter-Kostüm“ wirken werde, sagte er etwa im Oktober. „Optimus wird ein unglaublicher Chirurg sein“, verkündete Musk. Er hoffe, die Produktion der Roboter bis Ende kommenden Jahres zu starten.
Harte Konkurrenz
Tesla trifft auf viel Konkurrenz. So forschen viele chinesische Unternehmen an Robotern und US-Firmen wie Agility Robotics und Figure AI arbeiten daran, die Maschinen in der Industrie einzusetzen. Roboter von Figure AI erfüllen testweise ein halbes Jahr Aufgaben im US-Werk des deutschen Autoherstellers BMW in Spartanburg.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.