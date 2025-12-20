Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Optimus im Einsatz

Tesla-Roboter verteilt Popcorn auf Weihnachtsmarkt

Elektronik
20.12.2025 17:04
Der Roboter versorgte die Besucher des Weihnachtsmarkts mit Popcorn.
Der Roboter versorgte die Besucher des Weihnachtsmarkts mit Popcorn.(Bild: EPA/HANNIBAL HANSCHKE)

Einen ungewöhnlichen Mitarbeiter hatte ein Weihnachtsmarkt in Berlin am Samstag: Roboter Optimus von Tesla. Der humanoide Roboter verteilte Popcorn an die Besucher. Das Unternehmen von Tech-Milliardär Elon Musk ging bei dem Auftritt kein Risiko ein.

0 Kommentare

Auf dem Weihnachtsmarkt in einem Einkaufszentrum in der deutschen Hauptstadt versorgte der Roboter die Besucher mit Popcorn. Die Maschine griff kleine Popcorn-Boxen, füllte sie auf und überreichte sie den Besuchern. Am Stand bildete sich eine lange Schlange.

Wie bei anderen ähnlichen Demonstrationen von Tesla blieb unklar, inwieweit Optimus dabei autonom agierte oder zumindest teilweise ferngesteuert wurde. Klar ist aber: Tesla hielt das Risiko des Roboter-Auftritts so gering wie möglich. Optimus stand hinter der Theke der Verkaufshütte, stolpern oder umfallen konnte er nicht, mehrere Tesla-Mitarbeitende waren vor Ort.

In den sozialen Netzwerken wurden Videos von dem Roboter bei der Arbeit hochgeladen:

Berichten zufolge werden die Roboter bei solchen Demonstrationen teilweise ferngesteuert. So sorgte jüngst im Netz ein Video für Aufsehen, in dem ein Optimus-Roboter bei einem Event in Miami wie ein Brett nach hinten umkippt. Vor dem Fall hebt er aber beide Arme zum Kopf und seine Bewegung legt nahe, dass ein Mensch, der ihn aus der Ferne steuerte, eine 3D-Brille abnahm. Tesla äußerte sich nicht dazu.

Dieses Video sorgt für Aufregung im Netz:

Zukunft in Robotern
Während die Verkäufe von Teslas Elektroautos in diesem Jahr erneut sinken dürften, verkündet Konzernchef Elon Musk, dass die Zukunft der Firma in selbstfahrenden Robotaxis und menschenähnlichen Robotern liegen werde.

So beharrt Musk darauf, dass die Optimus-Roboter des Konzerns das Potenzial hätten, zum „größten Produkt aller Zeiten“ zu werden. Die für kommendes Jahr in Aussicht gestellte Version 3 werde sich so flüssig bewegen, dass sie „wie ein Mensch in einem Roboter-Kostüm“ wirken werde, sagte er etwa im Oktober. „Optimus wird ein unglaublicher Chirurg sein“, verkündete Musk. Er hoffe, die Produktion der Roboter bis Ende kommenden Jahres zu starten.

Lesen Sie auch:
In der Tesla-Fabrik in Austin im US-Bundesstaat Texas sind Hunderte Roboter im Einsatz - einer ...
Vertuschter Vorfall
Tesla-Roboter attackierte Mitarbeiter in Texas
29.12.2023

Harte Konkurrenz
Tesla trifft auf viel Konkurrenz. So forschen viele chinesische Unternehmen an Robotern und US-Firmen wie Agility Robotics und Figure AI arbeiten daran, die Maschinen in der Industrie einzusetzen. Roboter von Figure AI erfüllen testweise ein halbes Jahr Aufgaben im US-Werk des deutschen Autoherstellers BMW in Spartanburg.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Nutzer, vor allem registrierte, erzeugen beim Besuch von Schmuddel-Websites eine Menge Daten – ...
Krone Plus Logo
Dienstleister geknackt
Wie Hacker die weltgrößte Porno-Website erpressen
Krone Plus Logo
„Keiner fragte danach“
Microsoft arbeitet am KI-Windows, User revoltieren
Im 007-Videospiel
Rockstar Lenny Kravitz wird zum Bond-Bösewicht
Krone Plus Logo
Matrix10 Ultra im Test
Neuer Dreame-Wischroboter wechselt den Mopp selber
Screenshot aus „Tomb Raider: Legacy of Atlantis“
Kommen 2026 und 2027
Gleich zwei neue „Tomb Raider“-Games angekündigt!
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
ÖSV-Pionierin im Alter von 51 Jahren verstorben
283.371 mal gelesen
Alexandra Krings ist tot.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
149.517 mal gelesen
Vorarlberg
ÖSV-Abfahrerinnen feiern Doppelsieg in St. Moritz
133.956 mal gelesen
Leonie Zegg war in St. Moritz vor allem im oberen Abschnitt eine Klasse für sich.
Mehr Elektronik
Optimus im Einsatz
Tesla-Roboter verteilt Popcorn auf Weihnachtsmarkt
Krone Plus Logo
„Big Tech“ baut aus!
Wieso Server in Europa kein Schutz vor Trump sind
„Manhattan-Projekt“
China entwickelt eigene EUV-Maschine im Geheimen
Stabiler Umsatz
MediaMarkt will auch in chinesischer Hand wachsen
Senioren-Paar in Not
Nach „Krone“-Bericht nun Smartphone-Überraschung

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf