Brutalo-Szenen auf Autobahn: Hooligans in U-Haft

Unschuldige Opfer stehen vor dem Nichts

Ein Kroate wurde sogar schwer verletzt. Dabei haben die beiden mit Fußball absolut nichts zu tun. Das Auto ist ein Totalschaden und war nur ausgeborgt – sie wollten nach Deutschland fahren, um ein neues zu kaufen. Doch auch das Geld wurde ihnen geraubt! „Die beiden Männer stehen vor dem Nichts“, sagt ein erhebender Beamter von der Raubgruppe des Landeskriminalamts Steiermark.